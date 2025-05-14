摩根資管：收息股有三大利好 資金流入避險 相對看好金融公用股

【明報專訊】近年全球政治局勢瞬息萬變，環球股市更為波動，不少資金流向收息股避險。摩根環球股票高息基金經理Sam Witherow指出，地緣政治不確定性趨升、企業傾向增派息及估值吸引等三大因素，將利好收息股表現，相對看好金融股及公用股，並認為部分願意派息的工業股及半導體股估值經早前調整後變得吸引。
近年地緣政治因素每每牽動市場神經，Sam Witherow表示，鑑於環球市場已進入地緣政治不確定性增加的時期，股市不時隨政策波動下，投資者傾向防守，更重視現金流，將支持能提供股息收益的股份表現。事實上，據摩根資產管理的研究顯示，股息一直是股市總回報的重要一環，以MSCI綜合世界指數為例，自1987年至去年年底止，該指數的總收益當中超過55%，便是來自股息再投資。
Witherow續稱，地緣政治風險只是收息股的順風之一，另一利好因素為，環球股息增長趨勢強勁，基於疫後環球企業盈利持續增長，MSCI綜合世界指數過去10個季度中，9個季度的企業盈利增長高於預期，惟疫情使環球企業大幅削減股息，至今股息增長仍未追上企業已提升的獲利水平，目前環球市場平均派息比率約介乎36%至37%，仍低於長期平均水平的42%。由於股息仍偏低，意味即使未來環球經濟增長放緩，企業盈利增長轉趨溫和，股息仍有望維持健康增長，但他亦指出倘若出現最壞情况，導致經濟陷入衰退，企業憂慮盈利前景下，未必願意增加派息。摩根資產管理指出，截至去年底止的過去20年，MSCI綜合世界指數的年度化股息增長率約5.6%，預期未來5年股息增長將加快，年度化股息增長率有望提升至7.7%。
估值為利好收息股表現的第三大因素，Witherow補充，儘管今年4月環球股市曾短暫大幅下跌，惟其後市場反彈，以致年初至今環球股市估值並未大幅調整，仍稍高於歷史平均水平，但今年以來部分收息股估值經調整後，提供一定的上升空間及下行保障，令股份變得相對吸引，他並透露其有份管理的環球股票高息基金，近月增持或加入了一些派息的工業股，以及半導體和硬件股，基於看到此等股份估值有所調整，而目前該投資組合超配公用股及金融股。
過去科技股往往被視為增長股，而非收息股。近年隨着環球企業管治水平持續提升，愈來愈多企業願意派息回饋股東，其中不乏科技股。根據摩根資產管理的研究數據，過去3年愈來愈多科技公司願意派發股息，以MSCI綜合世界資訊科技指數為例，2021年指數中僅46%科技股有派發股息，至2024年比重已提升至60%。Witherow指出，疫後不少半導體公司受困於庫存偏高，至今庫存量持續下降，預期去庫存的過程已接近尾聲，加上部分半導體企業受惠於AI迅速發展，認為目前部分與AI相關度不高的半導體股估值非常吸引，有望提供不俗的風險調整後回報。
至於公用股，Witherow表示，目前美股及歐股市場不乏估值被低估的公用股，電力股是其中之一，現時市場對電力的需求較過去歷史上任何時候還要多，再加上再生能源的發展，不僅發電方面，在輸電及配電方面的基建投資將會增加，意味電力及相關股份未來5年身處的增長環境，將與過去20年截然不同，且現時不少電力股正提供穩定盈利增長，同時估值仍處吸引水平；至於金融股，不少銀行、保險及交易所因盈利增長而增加派息，如部分歐洲銀行股受惠盈利增長，累積大量資本，正逐步將盈餘回饋股東，部分美國銀行因預期資本要求將放寬，也開始提升股東回報。