moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

騰訊首季經調整多賺22%勝預期 稱AI對廣告遊戲已有實質貢獻

【明報專訊】騰訊控股（0700）今年首季收入按年升13%至1800.22億元（人民幣，下同），勝市場預期的1757.1億元；經調整純利升22%至613.29億元（見表），亦勝市場預期的597.21億元。該公司指出，人工智能（AI）已對廣告與長青遊戲等業務產生實質貢獻，相信AI投入將為公司產生長期、可觀的增量回報。同時騰訊成立獨立的電商產品部，騰訊總裁劉熾平指出，相關調整僅是小規模業務調整，而新部門沒有設立具體的關鍵績效指標（KPI）。昨晚11時半騰訊在美國ADR作價較港股收市再升2.5％。

騰訊績前升3%，收報521港元。

騰訊不同收入分部方面，增值服務收入按年上升17%至921億元，當中本土市場遊戲收入429億元，升24%。騰訊指公司旗下多款長青遊戲，包括《王者榮耀》和《穿越火線手遊》今年首季流水創下歷史新高。《三角洲行動》本土用戶數自上線以來達到新高，日活躍帳戶數峰值於上月突破1200萬等。此外國際市場遊戲收入166億元，按年增23%，受惠於《荒野亂鬥》等遊戲的收入增長。

CEO：AI投入仍處早期階段

期內，騰訊旗下營銷服務收入按年增20%至319億元，受惠於廣告客戶對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求。騰訊表示，公司透過提升生成式AI能力，升級了公司的廣告技術平台，例如改進圖像生成與視頻編輯功能以加速廣告製作等，以提升廣告推薦效果。同時騰訊在微信內亦推出AI功能，包括將AI服務元寶添加為微信聯繫人，以大語言模型賦能微信搜一搜，並在公眾號提供文生圖工具。

AI層面，騰訊指公司加大了對元寶應用與微信內的AI等新AI機遇的投入。公司相信在AI戰略投入階段，現有高質量收入帶來的經營槓桿，將有助於消化上述AI相關投入產生的額外成本，保持財務穩健。於業績電話會上談及AI時，劉熾平強調公司對AI的部署、投入仍處早期階段，未來會在多個業務分部例如小型遊戲中嘗試應用AI。

美國近年加緊限制對華出口高階晶片，被問及騰訊是否受影響時，劉熾平表示，公司目前晶片儲備較充足，且已對相關晶片用途有所規劃。且公司擁足夠高階晶片，以訓練未來幾代模型。

另一邊廂，騰訊昨日宣布旗下微信事業群啟動組織調整，包括成立電商產品部，負責微信內交易模式的探索。同時原開放平台基礎部更名為開放平台部，負責微信公眾號和小程序產品的策劃、研發和運營工作。

成立獨立部門 被指進軍電商市場

有內媒指騰訊上述舉措等於全面進軍電商市場，甚至可能改寫中國互聯網未來發展格局。不過劉熾平則指不必對相關調整過度解讀，並指管理層更注重電商業務的長期增長，而非短期回報。

明報記者 楊括