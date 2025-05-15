4月新增人民幣貸款2854億 遠少於預期

截至4月底，廣義貨幣（M2）按年增長8%，高於市場預期的7.2%，增速較3月份加快1個百分點，不過與企業短期營運資金關係較大的狹義貨幣（M1），按年只增長1.5%，低於市場預期的3.2%，較前一月減慢0.1個百分點。

彭博：關稅令企業家庭減借貸

彭博經濟研究認為，4月新增人民幣貸款少於預期，部分可能由於地方政府融資平台償還企業貸款，為地方政府債務置換的結果，但認為不足以完全解釋銀行貸款的疲弱。該行認為，信貸表現反映隨着美國加徵關稅，企業和家庭減少借貸。不過人行上周進一步放鬆貨幣政策，加上周初中美達成的90天互降關稅協議，可能會扭轉脆弱的市場情緒，預計未來數個月信貸需求將會回升。

4月社會融資規模增量為1.16萬億元，亦低於市場預期的1.4萬億元，相對去年同期為縮減658億元。

彭博經濟研究指，4月社融規模增量主要來自政府融資，地方和中央政府債券淨融資9760億元，佔社融規模增量的84%，比例較3月的25%大幅上升，相對4月企業通過債券、銀行貸款和非銀行機構渠道融資5850億元，規模明顯低於2021至2024年同期平均值的7350億元水平。