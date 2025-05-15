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中美降關稅生效 恒指漲532點個半月新高

標籤：經濟

【明報專訊】中美互降關稅昨正式生效，加上港元拆息續全線下降，其中「股票錢」短息跌勢更急，港股於周二回吐逾400點後重拾升勢，恒指尾市升超過500點，最終以全日高位收市，收報23,640點，創個半月收市新高，成交增至逾2228億元。重磅科網股「ATMXJ」全線做好，匯控（0005）、中行（3988）、建行（0939）等多隻重磅金融股齊創52周新高。

ATMXJ貢獻200點升幅

隔晚美股表現各異，恒指昨高開逾200點後一度隨A股下跌而升幅收窄，其後A股收復失地，港股亦重拾動力，尾市更愈升愈有，以全日高位收市，收升532點或2.3%，收報23,640點。國指升206點或2.5%，收報8593點，科指升112點或2.1%，收報5381點。北水南下合計淨入增兩倍至67億元，連續第二日淨流入，累計近90億元，盈富（2800）成北水主要買入對象，獲淨買入52.4億元，建行及平保（2318）分別淨吸資7.6億及3億元。港元拆息全線向下，資金成本大降利好港股，隔夜息跌至0.04厘以下，一星期拆息跌至不足0.46厘。ATMXJ全線做好，五股貢獻恒指200點升幅，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、小米（1810）及京東（9618）齊彈至少3%，騰訊音樂（1698）季績勝預期，大升近13%，創上市新高兼成科指升幅最大成分股；中資金融股午後升幅擴大，中壽（2628）升近6%，是升幅最大藍籌，平保（2318）升4.2%，中行、建行齊升逾2%。領展（0823）逆市跌1.3%，是跌幅最大藍籌。

瑞銀升恒指目標至24500

瑞銀認為，中資股已收復4月2日實施關稅措施以來所有失地，投資者或將關稅減免視為中美關係解凍迹象，輕微上調恒指目標至24,500點及MSCI中國目標至80點，預期在較低息環境下，本地地產股及高息股將跑贏大市，並繼續偏好互聯網，其中騰訊目標價700元（見表）。