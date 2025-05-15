港元1個月拆息連跌7日 H按低見2.63厘

港匯9個月來首跌穿7.8

與銀行資金成本相關的3個月拆息昨日報2.05083厘，下跌22.51點子，12個月拆息報3.04429厘，下跌5.226點子。

巴克萊銀行發表報告，指出買美元沽港元是過去兩年最受歡迎的套息交易之一，估計對冲基金相關倉位達420億美元（約3278億港元），上月美元下挫10%，區內貨幣兌美元上升，在過去一周有8%至10%看好美元的倉位需要平倉。與此同時，寧德時代（3750）本周集資最多310億元，加上在港上市中資股今年在第二季派息，較以往的7月至9月提早，加劇5月初美元好倉平倉壓力。

月初港匯升至7.75觸發強方兌換保證，金管局入市注入1294億港元，不過巴克萊指出，即使銀行體系總結餘升至1700億元水平，亦帶動港元長息整體下降，惟昨日期貨市場顯示，3個月遠期港匯回升至7.7546，與現貨港元走勢分歧。該行預期新股活動加上派息，短期將帶來額外130億美元（約1014億港元）的港元需求，預期港匯將回升至7.8以下的港匯偏強水平。