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小馬智行據報保密形式申港上市 美股盤前彈近兩成 彭博：或年內掛牌

標籤：經濟

【明報專訊】內地自動駕駛解決方案初創企業小馬智行（美：PONY）據報已透過保密形式向港交所（0388）遞交上市申請。彭博引述知情人士消息報道，該公司或今年內在港掛牌，集資所得料作擴展業務，暫未知集資規模。周二（13日）小馬智行一架無人駕駛測試車輛起火，拖累股價瀉逾一成，收報17.95美元；受赴港上市消息刺激，昨美股盤前曾彈近兩成，惟開市早段再轉跌約4%。

明報記者 邱潤青

小馬智行去年11月底在美股上市，今年3月已傳出計劃來港二次上市，惟公司澄清未有相關計劃。小馬智行並非首宗秘密申請來港上市中概股。2018年港交所修訂《上市規則》第19C章，已允許合資格申請人在保密情况下遞交第二上市申請，此後阿里巴巴（9988）及嗶哩嗶哩（9626）均循此條例以保密形式入表並上市。報道引述消息人士稱，小馬智行選擇保密上市申請，主要是為降低在港申請上市時對其美股的影響。此外，公司兩名聯合創始人及大股東自願延長原於5月25日到期的禁售期540天，涉及公司總已發行普通股的22.9%。

秘密申請降對美股影響

小馬智行上市近半年來，股價一直大幅波動，今年2月升越23美元，較招股價13美元大升逾七成半，其後急瀉，至4月底跌至最低4.16美元收市後，近日再度急升。

另昨日有網上片段顯示，小馬智行旗下一輛無人駕駛測試車輛本周二在北京測試期間起火，消防接報到場滅火，但車輛嚴重燒毀，僅能依稀辨認車牌上的「PONY」（小馬智行英文名）字樣。

無人駕駛測試車周二起火

小馬智行回覆本報查詢時稱，事發於13日上午九點半左右，地點為北京亦莊。涉事車輛當時正在測試狀態，車上無乘客或安全員，未有造成人員傷亡或引發交通事故。發言人表示，該車輛首先出現異常警報，並觸發保護機制自動移往路邊停靠，隨後公司派員前來查看時該車突然起火，具體事故原因仍在調查。發言人補充，涉事車輛車型為豐田旗下，惟不清楚具體型號。