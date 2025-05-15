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恒生據報個別部門裁員最多五成

【明報專訊】繼匯豐銀行先前傳出其英國投資銀行，有職員會於獲發分紅後被裁之後，《星島日報》昨日報道，恒生銀行（0011）於3月下旬發放花紅後亦有裁員，銀行內個別部門削減員工數目的幅度介乎10%至50%不等，並傳出擬於6月底前完成裁員行動。

主要涉後勤支援部門

另報道續稱，恒生要求即使受影響部門未被裁走的員工，亦要與內外部應徵者競爭，重新申請職位，該行現正招聘百多個職位，有關員工可隨意申請任何職位。

報道指出，3月恒生有多個部門陸續裁員，主要涉及後勤支援部門，包括策略及企業發展部亦削減人手。報道稱裁員部門亦包括資訊科技部、企業傳訊部，以及恒生指數公司等，涉事部門的裁員幅度有約一成至兩成，另亦有個別部門裁減約五成員工。

恒生未否認裁員

恒生發言人回應查詢時指出，未有否認裁員，亦沒有透露裁員數目，只重申為應對瞬息萬變的市場環境和客戶日益多元化的需求，該行不時檢視業務組合和營運，並會作出適切的調整，包括優化或創建新職能、調整業務架構，以及提升員工的技能等，以更好地為客戶提供優質的服務。

恒生去年全年純利雖按年升近3%，但年報顯示，截至去年底，恒生客户貸款總額按年跌4.8%至約8321億元，同時總減值貸款按年飈1.06倍至約510億元，兩者均推升恒生去年底不良貸款率，按年倍增3.29個百分點至6.12%。