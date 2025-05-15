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偉易達去年少賺6% 末期息跌8%

【明報專訊】偉易達（0303）公布截至3月底2025財年業績，年內純利約1.57億美元（見表），按年跌5.9%。每股盈利62美仙，末期息按年跌8.3%至44美仙，全年股息按年跌6.2%至61美仙，全年派息比率為98.5%。

偉易達執行董事彭景輝表示，為減少關稅影響，集團正加快將輸往美國的產品，轉移到由馬來西亞、墨西哥及德國生產。集團指目標是在明年內完成將輸往美國的產品生產遷離中國。

目標明年輸美產品生產遷離中國

偉易達主席兼集團行政總裁黃子欣指出，美國對中國商品徵收關稅稅率先前為145%時，意味所有送由中國生產的商品停止送運，但他表示30%的關稅為可控制，集團正與美國零售商討論，但美國零售商要分擔多少仍為未知之數。他表示，美對中國商品的30%關稅，不可避免地令其商品會加價，但他表示其加價幅度會低於30%，增幅視乎最終的關稅變化。

就去年業績，偉易達解釋純利下跌主要由於經營費用總額上升，令經營溢利減少。集團年內經營溢利按年跌3.8%，經營溢利率按年跌0.4個百分點，集團首席財務總監唐嘉紅表示，兩者下跌均歸因集團收購歐洲無線電話及通訊方案商Gigaset的資產，Gigaset經營成本亦列入2025財年的財表中。她稱集團於電子學習和電訊產品，兩者市場推廣支出增加亦令經營成本上升。

商品加價幅度會低於30%

偉易達上財年收入按年升1.5%至21.77億美元，北美洲收入按年跌3.2%至8.93億美元，佔年內收入的41%，被歐洲收入超越、成為偉易達最大的市場。唐嘉紅解釋，北美洲收入下跌因區內的電訊產品，以及承包生產服務的銷售額下跌，抵消電子學習產品銷售額升幅。她續稱，歐洲市場收入按年升8.2%至9.61億元，佔集團收入44.1%，當區收入上升因公司期內收購Gigaset，其最主要業務是位於歐洲。