證監：大洋環球股權高度集中 街貨僅7.78%

20股東持股逾92%

證監指出，在2023年10月3日至2025年4月29日期間，大洋環球股份收市價由2023年10月3日的0.69 元，上升328%，至2025年4月29日的2.95元。公司股價昨收報3.18元，升2.25%。

證監指出，鑑於大洋環球股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

細價股被點名後暴跌

近期有多家上市公司遭證監會點名股權高度集中，觸發股價大幅回調，此卻非細價股或Gem板股獨有，就連市民熟悉的上市公司亦不例外，如本地零售股優品360﹙2360﹚在今年初就曾被證監指股權高度集中，股價曾瀉一成；而細價股被點名後往往跌幅更是難以止瀉，去年昇能集團 （2459）、SPROCOMM INTEL（1401）皆在被證監點名後翌日暴跌98%及88%。

梁鳳儀：發警示為保障投資者

在多宗閃崩事件發生後，證監會行政總裁梁鳳儀在去年末曾表示，發警示目的是保障投資者，強調證監會法規執行部會謹慎監察市况。證監在保障投資者的前提下，公布股權集中的公司，因這些股權集中的上市股票，應該讓投資者知道，在公眾流通股票不多。