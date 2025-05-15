美銀：基金經理美元持倉19年低 關稅戰暫緩 市場料美匯指數反彈或短暫

美銀指出，在中美暫停關稅戰前，投資者情緒低落，並看淡美元資產。雖然5月的FMS數據，不像4月悲觀。基金經理已將現金配置，由4.8%下調至4.5%，這通常被視為投資者信心回升的迹象，但值得注意的是，基金經理的美元配置，卻降至2006年5月以來最低水平。

基金經理現金配置降至4.5%

美銀稱，這次調查有75%的回覆，是在中美降低關稅前進行。這項調查涵蓋208名基金經理，其管理的資產總值達5220億美元。隨着中美貿易戰暫時停火，有助避免美國陷入衰退，美元正出現溫和反彈。

全球資金流向追蹤公司Exante Data創辦人Jens Nordvig表示，根據他從對冲基金經理、企業財務主管、退休金及主權財富基金管理者聽取到的意見，美元從近期中美貿易緊張形勢暫緩而出現的反彈，可能只是短暫。他說，多年的熊市才剛開始，特朗普政府為重塑美國經濟而推出的混亂政策，擾亂全球貿易，為美元帶來沽壓。反覆無常的關稅措施引發混亂，令市場對美元的信心受到動搖。

Nordvig指出，有別於在「對等關稅」威脅下迅速拋售美元的投機者，機構投資者仍在重新調整其投資組合。

這些機構投資者過去10年購入了數以萬億美元的美股和美債，他們可能會在未來多月逐步減少美元持倉，並增加美元空倉作對冲。

他說，很多客戶表示，尚未進行大規模的調整，這些長期投資者都在尋找機會減少美元倉位。此前新台幣在內的亞洲貨幣顯著上升，令市場關注亞洲出口商在內的外國投資者，可能正拋售多年來積累的美元資產。知名外匯分析師、Eurizon SLJ Capital行政總裁任永力（Stephen Jen）估計，亞洲出口商及企業持有的美元可能極其龐大，規模可能高達2.5萬億美元，令美元兌亞洲貨幣構成大幅貶值的風險。

美國財政部的數據顯示，過去10年，外資持有的美國證券（包括股票、政府債務和公司債）增加1倍，達到32萬億美元。

分析：美元9月沽壓或加劇

Nordvig稱，過去幾年全球投資者對美國資產配置的偏好太強，現在難以在這方向更進一步，「我們可能處於轉捩點」。他預期隨着資金結構性流出美元，加上美聯儲的周期力量開始發揮作用，美元可能會顯著轉弱。

他指出，關稅驅動的通脹將在今秋開始緩解，經濟開始放緩，從而為美聯儲減息提供空間，美元在9月左右的沽壓可能加劇。他建議為歐元和黃金上漲做好準備。

Nordvig曾為野村控股、高盛和橋水基金等擔任高級貨幣策略師。他在2016年創立Exante，分析資本流動數據，並為對沖基金及機構投資者提供諮詢服務。美國現任財長貝森特（Scott Bessent）擔任對沖基金管理層時，曾是Nordvig的客戶。

（綜合報道）

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