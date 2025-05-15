Burberry擬兩年裁1700員工 改革料共省成本逾10億

【明報專訊】英國奢侈品牌Burberry（英：BRBY）為提振業務宣布一系列改革，計劃未來兩年在全球裁員1700人，相當於全球員工人數接近兩成。大部分裁減職位，將會是辦公室職位，並將減少非高峰時段的店員，以及英國風衣廠夜班工人，以減少人力成本。其他節約措施包括削減採購及房地產成本，預計可節省6000萬鎊（約6.3億港元）。該公司去年11月宣布價值4000萬鎊的成本削減措施，預計連同新的節流計劃，成本節省規模可達1億鎊（約10.4億港元）。
在截至3月底的財年，Burberry調整後的經營利潤大跌94%至2600萬鎊（約2.7億港元），但已遠高於分析師預期的400萬鎊（約4160萬港元）。整個財年虧損6600萬鎊（約6.9億港元），相比上一財年的稅前利潤為3.83億鎊。
銷售數據顯示，Burberry有復蘇迹象。在截至3月底第四財季，銷售額按年跌6%，跌幅較市場普遍預期為低，與LVMH時尚部門同期的5%銷售額跌幅相若。若與Gucci母企開雲集團（Kering）的14%季度銷售額跌幅相比，Burberry的表現尚算不俗。花旗形容，Burberry的表現優於多數奢侈品同業，其股價昨午夜前急升16%。