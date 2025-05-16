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阿里上季經調整純利升22% 遜預期 美市曾瀉7% 料AI需求旺帶動雲收入續增

【明報專訊】財年第四季收入2364.54億元（人民幣，下同），按年增7%；經調整純利298.47億元，按年增22%（見表），兩項關鍵財務數據均遜預期。業績電話會上，阿里首席執行官吳泳銘關注集團長期表現，稱集團基本形成了AI+雲、電商、其他互聯網平台業務的發展陣型。未來將堅定聚焦核心業務，推動AI+雲成為公司長期發展的新增長引擎。

明報記者 楊括

阿里美股（美：BABA）周四早段曾跌逾7%，低見124.03美元，折合港股約121港元，較本港昨收報128.9元跌逾6%。阿里擬每股派息0.25美元，其中包括2025財年定期現金股息0.13125美元，以及處置業務和財務投資收益的特別現金股息0.11875美元，派息總額達46億美元。

AI收入連續7季三位數增長

身兼阿里雲董事長的吳泳銘指出，阿里雲智能集團上季收入按年增18%，主要受公共雲業務收入增長帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升，而阿里旗下AI相關產品收入連續7季保持三位數的按年增長。

展望未來，吳泳銘表示，AI帶動雲需求，有信心未來幾季阿里雲收入能處於上升通道。他還表示，AI應用已出現新趨勢，例如在大中型企業，AI應用開始從內部系統向用戶側場景滲透，此外大量中小企亦積極使用AI產品。除了較快使用AI產品的互聯網等行業外，養殖業、傳統製造業等傳統行業企業亦在積極探索AI應用，相關需求增長同樣顯著。

淘寶天貓上季CMR增12%

至於阿里傳統核心業務即淘寶天貓集團方面，上季相關分部收入1013.69億元，按年增9%，其中客戶管理收入（CMR）710.77億元，按年增12%。阿里首席財務官徐宏稱，季內佣金率受惠於基礎軟件服務費影響，以及全站推滲透率提升，預計相關因素在新財年持續推升CMR。阿里電商事業群首席執行官蔣凡則補充指出，公司的首要目標是穩定中長期市場份額，未來幾季內將延續全站推等變現做法，以穩定GMV，未來也會探索更多變現工具。

稱閃購營運成績超預期

4月底淘寶天貓旗下即時零售業務「小時達」改為「閃購」，同時聯合阿里旗下餓了麼共推百億補貼，與美團（3690）、京東（9618）搶客意味濃厚。蔣凡透露，目前閃購業務營運成績超預期、客戶活躍度顯著提升，預計將為阿里帶來多方面好處，包括提升客戶使用淘寶App的頻次等。短期內公司將「非常積極地」投資相關業務，冀快速將更多淘寶客戶轉化為即時零售客戶。

不過，若新玩家投入即時零售市場，燒錢推補貼搶客幾乎在所難免。被問及相關議題時，徐宏坦言即時零售業務仍處投入期，且隨着市場競爭態勢不斷變化，未來幾個季度集團EBITDA料因此產生較大波動，但相信可為淘寶吸引更多用戶，並提升客戶忠誠度。

2025財年計，集團收入為9963.47億元，按年增6%；經調整淨利1581.22億元，按年保持平穩。