moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

高盛：內地谷消費難完全對冲關稅影響

【明報專訊】中美周一公布達成貿易協議，美國對華貨品關稅加幅暫時降至30%。對於現時關稅水平下如何影響內地對美出口，高盛中國經濟學家王立升表示，以進口貨品的價值計算，有三分之一美國從內地進口的貨品難以被其他貿易伙伴貨品替代，主要為電子、機電產品，愈與科技相關，取代難度愈高，它們在美國進口的市佔非常高，即使關稅大幅上升，需求仍相當固定。不過仍有不少依靠價格優勢的產品，未來需要出口到其他市場或轉為內銷，雖然內地有「以舊換新」等消費刺激措施，但不能完全對冲關稅影響，因此當局仍需持續加強提振需求的措施。

關稅談判前景仍不確定

關稅下調後，高盛將今年內地GDP增長預期由4%上調至4.6%，今明兩年實際出口變幅由每年下跌5%上調至大致持平。王立升指出，3月至4月內地外貿出現「搶轉口」到東南亞等地，至中美貿易會談有進展後則更為積極「搶出口」，預期至8月中旬，內地貿易數據將非常強勁，第三季則會受提前出口拖累。若美國維持現時對華關稅水平，高盛預期會拖累今年內地GDP增幅減少0.8個百分點，王立升認為關稅談判前景仍有很大不確定，不過經過上次會談後，雙方知道彼此底線並建立常態溝通，擦槍走火的風險有所降低。

今年內地着力加強刺激內需，王立升指出，去年內需只貢獻內地GDP增長三成，現時部分商品價格面臨通縮壓力，餐飲、娛樂等服務消費較疫前仍有產出缺口，反映內需仍然不足，仍在漫長復蘇的路上。他預期在7月後內地或上調今年兩會時提出的財政預算，包括增加發債額度、刺激措施規模，例如「以舊換新」由3000億元（人民幣，下同）上調至4000億元至5000億元，另推出社會紓困政策，針對中低收入群眾、出入口企業給予財政補貼等。高盛預期今年家庭消費按年增長4.8%，王立升稱在去年增長5%的高基數下，已是不錯增幅，相對而言佔內需三分之一的政府消費，即政府商品服務採購、薪酬等，去年受地方政府收入不足影響僅增1%，惟去年10月推出10萬億元化債方案後，已見東南沿海省份政府現金流明顯改善，預期今年增速將提高至5%。

房地產萎縮亦是近年拖累內地消費和投資的原因，中央去年以來持續推出降低按息、支持地方政府收購樓房庫存等政策。該行預期，內地一二線城市房價會在明年下半年逐步企穩。惟施工仍未能見底，明年和後年房地產投資續會拖累內地GDP，但幅度逐漸減清。