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人行金管局證監會聯合公布互換通擴容

【明報專訊】中國人民銀行與香港證監會、金管局公布，總結內地與香港利率互換市場互聯互通（即互換通）運行經驗、聽取境內外投資者意見後，計劃進一步擴大互換通產品類型，包括延長合約期限，延長利率互換合約期限至30年，滿足市場機構多樣化風險管理需求，並擴充產品譜系，推出以貸款市場報價利率（LPR）為參考利率的利率互換合約。兩地金融市場基礎設施機構，將陸續推出優化措施。

公告指出，下一步兩地管理部門將續指導市場基礎設施機構，據互換通運行情况，持續完善機制安排，穩步推動中國金融市場進一步對外開放，穩慎紮實推進人民幣國際化。互換通兩年前正式推出，監管機構稱開通以來業務持續上升。截至今年4月底，互換通已有20間境內報價商與79間境外投資者參與，累計達成1.2萬多宗人民幣利率互換交易，名義本金總額約為6.5萬億元人民幣。

渣打：外資對境內人債興趣高

渣打銀行香港、大中華及北亞區金融巿場及戰略客戶主管曾繼志表示，外圍環境近月尤其波動，不過外資對境內人民幣債券保持高度興趣，3月份外資流入中國在岸債券巿場金額，按月倍增至逾1416億元人民幣，為2024年7月以來單月最高金額。他稱更多外資增加境內人民幣債券的配置，對通過衍生品管理人民幣利率風險的需求持續增加，互換通方便投資者參與內地人民幣利率互換，更有效管理相關風險。