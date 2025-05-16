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阮國恒：冀銀行合理處置被裁員工按揭 要照顧實際財務狀况 稱金管局彈性看待個案

【明報專訊】恒生銀行（0011）近日有裁員消息，市場擔心早前被裁銀行員工的「員工按揭優惠計劃」（下稱優惠計劃）後况。金管局副總裁阮國恒表示，當局期望銀行處理有關被裁員工優惠計劃個案時，要合理地照顧實際財務狀况，並表示金管局會彈性處理。他表示，早前有銀行就被裁員工物業按揭貸款，本質上不符合其逆周期宏觀審慎監管措施的要求向金管局作詢問，而金管局早前亦向銀行表示這屬「特殊情况」，當局會彈性看待銀行的處理方案，稱市場毋須要擔心。

明報記者 江陵凱

阮國恒昨於銀行公會例會後見記者，被問到金管局現時有沒有向銀行提供指引，指導銀行如何處理離職員工的優惠計劃，會否要求銀行提供足夠空間，即使員工失業斷供，銀行不會提前催還貸款（call loan）等，阮國恒回應，業界清楚有關做法，惟他沒有透露金管局有沒有提供相關指引。

按目前物業按揭貸款，按揭成數上限為七成的逆周期宏觀審慎監管措施，並要求非自用物業及自用物業「供款與入息比率」均為五成。若有銀行職員被解僱，失去收入時或不符合相關要求。恒生銀行昨發聲明指出，若受（裁員）影響員工正採用職員房屋貸款計劃，該行亦會全力支持同事，以紓緩其即時財務壓力。

星之谷：過往有銀行保留優惠 或加息

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝昨日接受本報查詢時表示，過往有個別銀行容許被裁職員保留優惠計劃，可能加息，但毋須再通過入息測試。

阮國恒稱，銀行為商業機構，均要懂得去根據社會需求、經濟周期及業務改變去作出商業轉型。銀行公會主席禤惠儀補充，隨着經濟轉型及社會變化，包括銀行業在內各行各業，均不斷調整業務模式，以及優化業務，因數碼化及自動化去簡化現有人手，而調整業務模式一直恒常地進行。

阮：銀行要按社會需求等轉型

企業融資方面，禤惠儀稱，公會早前成立「貿易走廊業務專責小組」，今年希望深化東盟國家聯繫及繼續外訪，小組將於今年8至9月到訪越南，與當地企業交流及了解市場發展趨勢。禤續稱，小組亦會推出講座，首場講座關於投資馬來西亞，已取得商會支持，預料逾100家本地企業參加。禤又稱，首季本港銀行整體貸款錄輕微增長，目前股票市場氣氛改善、中美關稅暫緩消息，以及港元拆息低企，見有銀行客戶於進行貸款諮詢時有較大的積極性。