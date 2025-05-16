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恒生：調整業務架構 影響1%核心業務員工

【明報專訊】恒生銀行（0011）就調整業務架構發聲明，稱為應對瞬息萬變的市場環境和客戶日益多元化的需求，該行不時檢視業務組合及營運，並會應用金融科技以提升營運效率及服務質素，過程中銀行會就業務架構，作出適切調整和簡化重疊職能。恒生續稱，有關業務調整，受影響的員工數目佔銀行核心業務員工總數約1%。

恒生母公司匯豐控股（0005）亦公布，將通過自願離職計劃在法國裁減348個職位，約佔其在法國員工總數的10%。匯控表示，是次裁員是集團行政總裁艾橋智領導，其成本削減計劃的一部分，目標為到明年底將開支削減約18億美元，而集團近年已陸續出售法國的零售銀行及保險業務，加速撤出歐洲及北美市場。

匯控法推自願離職 裁348職位

金管局副總裁阮國恒表示，今年首季本港銀行整體貸款有所增長，較先前已持續長時間貸款收縮時有所改善，當中本地使用及境外使用貸款均有增長，惟貿易融資貸款則有收縮，而他相信關稅戰若有影響的話，對貿易融資會產生最大的影響，而首季數據仍要調整，目前未公布正式數字。

阮國恒：港銀首季貸款有增長

據金管局上周二（6日）出席財委會時展示的首季初步數據，本港銀行不良貸款率由去年底的1.96%，升至截至首季、並以年率計算的2.5%，首季貸款按年略升0.6%，而2022年至2024年的3年間，本港貸款均錄得按年跌幅。