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寧德時代下周二首掛 窩輪同步登場

標籤：經濟

【明報專訊】全球動力電池龍頭寧德時代（3750）下周二（20日）掛牌，昨日港股收市後，各大窩輪發行人獲港交所（0388）通知當日可「股輪齊發」，多家發行商積極參與。

3年半以來首見 上一隻為微博

法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹指出，預計寧德窩輪有市場需求，是次推出4隻相關窩輪，成為首批寧德窩輪發行商。

中銀國際股票衍生產品董事朱紅相信，相關窩輪有一定需求，將發行3隻相關認購證。

翻查資料，新股上市首日股輪齊發己經闊別多年，上次股輪齊發要追溯至2021年12月上市的微博（9898）。據悉，法興窩輪條款行使價由268元至375元，提供100兌1及500兌1的選擇，到期日分別有半年及2.5年。

寧德時代昨午截止認購，市場反應熱烈。綜合多家券商孖展數據，寧德公開發售部分超購逾120倍，孖展涉資高達2822.98億元。

恒瑞醫藥孖展超購23倍 涉131億

內地藥企龍頭恒瑞醫藥（1276）及新加坡miRNA技術公司覓瑞（MiRXES）（2629）昨同步啟動招股，集資最多逾109億元（見表）。恒瑞醫藥A股（滬：600276）周三（14日）收報52.9元人民幣（約57.3港元），意味其招股價上下限較A股折讓23.1%至27.7%，與美的（0300）、順豐控股（6936）折讓幅度相若。恒瑞醫藥是次引入包括GIC、景順、瑞銀、高瓴在內的7名基石投資者，合共認購約5.33億美元（約41.6億港元）股份。以招股價上限計，認購約9377.34萬股，佔全球公開發售股份的約41.77%。

值得注意的是，恒瑞回撥機制與一般新股不同。招股書顯示，若香港公開發售獲認購97倍或以上，公開發售部分將增至21.5%。孖展認購方面，截至昨晚9時，恒瑞醫藥已獲孖展超購23.16倍，涉資131.41億元；覓瑞獲孖展超購5.96倍，涉資7.56億元。

綠茶3暗盤均跌逾7%

此外，今日上市的綠茶集團（6831）昨暗盤偏軟，於三大暗盤場均跌逾7%。一手400股，不計手續費，帳面最多蝕224元。

明報記者 邱潤青