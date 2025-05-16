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標普：料今年內地一手樓價跌1%

【明報專訊】國際評級機構標普稱，中國房地產行業終於趨向穩定，預計今年內地一手房樓價將小幅下跌1%，一手房銷量可能降2%。中國政府今年將更重視房地產市場，以在貿易緊張局勢下穩定經濟，專注高端市場且融資渠道開放的內房股表現將最佳。

在中美貿易緊張局勢加劇背景下，標普認為政府對房地產行業健康發展需求更大，相信房價穩定有助支持中國關鍵經濟目標，即刺激內需。內地樓價已下行4年，明顯損害購房者信心，因樓價下跌令人民財富受損。自貿易戰開打後，購房者亦觀望為主，導致4月起復蘇又開始減弱。

一二線城市庫存水平顯著改善

標普認為政府為重建信心，在短期仍可能會推出進一步的支持政策，包括降低抵押貸款利率、放寬購房限制、加大城中村和危房改造力度、購房直接補貼，以及直接收購開發商未售庫存，為潛在購房者帶來正面影響。即使近日中美貿易暫時「停火」，標普認為，尚有很大不確定性，最終稅率未有定案，內需及信心等對中國經濟有至關重要影響，穩定樓價將有助購房者信心，亦能帶動消費，認為中央樂見樓價、銷量穩定。

標普預測，2025年全國一手房銷售額將降3%，至9.3萬億至9.4萬億元人民幣，預計一線城市一手樓價將在2025年底前穩定下來，二線城市將在2026年第二季度前穩定下來。但低線城市樓價穩定需要的時間更長。截至2025年1月底，內地一線城市庫存水平為12.6個月，二線城市庫存水平為18.1個月，較2024年下半年的20至25個月已顯著改善。

銷售規模縮減 開發商需新商業模式

另外，標普稱內房商或需重新思考商業模式，因中國房地產銷售額已較2021年峰值下降近一半，這次徹底規模縮減，需要新商業模式，開發商可能致力於維持規模而非追逐規模，專注於高端市場最佳去化率及現金流。標普又認為預售模式正在衰落，若全國徹底取消預售模式，開發商的經營現金流入將延長，所有開發商將不能再採用快速周轉模式。部分高線城市的地方政府已取消指導開發商房價，這將令房企有更大空間來提高價格，並在產品差異化展開競爭。開發商需要擁有更良好融資渠道，以實施土地儲備策略。