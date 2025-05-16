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敏華去年少賺10% 末期息減兩成

標籤：經濟

【明報專訊】敏華控股（1999）昨公布截至今年3月底止全年業績，錄得純利20.63億元，按年跌10.4%，每股基本盈利53.19仙。派末期息每股0.12元，按年減少兩成，派息比率逾50%。敏華董事局主席黃敏利表示，目前集團在內地和海外市場產能已過剩，預計資本開支將不會大幅增加，亦無意進行併購。

中國市場銷售收入跌17%

集團2025財年營業收入169.03億元，較去年同期跌8.2%。毛利為68.44億元，按年跌5.6%，毛利率按年升1.1個百分點至40.5%。集團執行董事黃影影稱，毛利率已升至近年高位，只要原材料價格保持穩定，相信毛利率將可維持平穩。

按地區劃分，期內中國市場實現銷售收入99.3億元，按年跌約17.2%。集團中國區總裁王兵稱，內地推出的多項消費補貼政策在短期內有效刺激梳化銷量上升，但強調集團不會過度依賴政策提振，將繼續加強自身競爭力，豐富產品系列及優化門店佈局。

海外市場的需求及訂單明顯恢復，歐洲及其他海外市場銷售收入14.7億元，按年增22.9%；北美市場銷售收入按年增長3.2%至44.2億元。對於美國早前實行關稅政策對營運影響，黃影影表示，集團出口至美國的產品主要由越南及墨西哥工廠生產，因此關稅波動對集團出口業務的影響不大。她續稱，集團將持續評估在更多國家設立廠房的機會，以最大限度降低貿易摩擦對出口業務的衝擊。