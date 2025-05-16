特朗普籲蘋果停在印度生產 促返美建廠 稱與庫克發生一些矛盾

特朗普昨透露，在出訪卡塔爾期間向庫克表示：「我的朋友，我對你很好。你拿5000億美元向美國投資，現在我卻聽說你在印度各地建廠。我不希望你在印度建設。」特朗普所指的美國投資，是指蘋果於2月宣布，計劃未來4年在美國支出和投資超過5000億美元，以支持一系列專注於AI及半導體項目。

特朗普稱，已向庫克表示：「多年來，我們容忍你在中國建設的所有工廠，現在你要給我們建廠。我們對你在印度建廠不感興趣，印度能照顧好自己……我們希望你在美國建廠。」特朗普稱，印度的生產線，只能供應印度市場。他表示，與庫克的討論結果，是蘋果將「提高在美國的生產」。但特朗普未提供更多細節。

分析：美建供應鏈非短期可實現

彭博社指出，特朗普的言論，妨礙蘋果準備在明年底前，從印度向美國出口大部分iPhone的計劃。科技分析公司Counterpoint指出，這是特朗普慣用的策略，「他想推動蘋果將生產業務本地化，在美國建立供應鏈，但這並非一朝一夕能實現」，因為美國的生產成本遠高於亞洲。

蘋果大部分iPhone目前由鴻海在中國組裝。Evercore ISI在3月的報告估計，目前約90% iPhone在中國生產。蘋果的目標，是在未來幾年讓全球25%的iPhone在印度生產。目前印度生產的iPhone，大部分由鴻海於該國南部組裝。印度塔塔集團（Tata Group）也是重要的供應商。

稱印度願不向美收關稅

特朗普昨又表示，印度是「全球關稅最高的國家之一」，不過該國已向美國提出一項協議，「願意實際上不向我們收取任何關稅」。特朗普於4月初威脅要向印度貨品徵收26%「對等關稅」，其後暫緩該關稅至7月初，從而與印度為貿易談判。印度外長蘇傑生昨表示，印度與美國之間的談判仍在繼續，在達成互利協議前，任何判斷為時過早。

（綜合報道）

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