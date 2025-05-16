葉創成：港元定存利率急跌 3招應對

過去兩星期港元定存利率明顯下跌，筆者亦已就此親身蒐集最新數據，原因是本周剛有一筆港元定存到期，因此曾到多間銀行或網站查詢，例如3個月港元定存利率現時已普遍跌至逾2厘，與兩星期前逾3厘比較顯著回落逾1厘，下調幅度之大、速度之快屬近年罕見。筆者分析，這是由於期內大量熱錢流入本港，銀行體系結餘急升，導致銀行同業拆息（HIBOR）急回所致。

現敘做港元定存 以3個月較可取

向前望的話，筆者的判斷是，由於本港奉行聯繫匯率，港息長遠須跟隨美息上落，故除非美國未來幾個月大幅減息，否則目前HIBOR下跌導致港元定存利率向下的情况未必可以持續。

基於上述判斷，筆者現時敘做港元定存，存期首選3個月，而非6個月或以上，原因是相信3個月後港元定存利率有望回升，不希望資金被鎖住太長時間。

第二，筆者早於2023年4月已經網上券商買入港元貨幣基金，至今逾兩年回報率與港元定存相若，其一貫優勢是每日派息，而且今日認購後翌日已可沽貨，不像港元定存般在期內被鎖住資金，具備較高靈活性；最新的發展是，即使在過去兩星期，港元3個月定存利率回落至逾2厘，惟上述港元貨幣基金期內一直維持慷慨派息，相等於年利率逾3厘，因此相對定存的吸引力亦增加，故筆者有新資金的話，也會增持港元貨幣基金而非敘做港元定存。

第三，根據筆者到多間銀行分行或網站查詢，美元新資金3個月定存利率現時最高為3.75厘，比同年期港元定存利率高1厘多，這當然有吸引力。不過，筆者細心了解後發現，當中涉及頗高的匯兌成本，經某銀行把港元兌換為美元再兌換回港元的話，兌換差價導致的交易成本約0.6厘，也就是說，每10萬元的匯兌成本約600元。基於上述問題，筆者現正在尋找有否匯兌成本較低的銀行，故至今亦未有敘做美元定存。

[葉創成 創富倉]