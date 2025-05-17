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港府維持全年GDP增2%至3%預測

【明報專訊】政府公布第一季本港GDP表現，修訂數字按年增長3.1%，與月初公布的預估數字相同，經季節調整的按季增長為1.9%，略較初值為低。政府同時公布全年GDP增長最新預測為2%至3%，維持2月底在《財政預算案》公布的預測，未有受到近月美國「對等關稅」和相關變化影響。署理政府經濟顧問林幗瑛表示，美國總統特朗普2月和3月就芬太尼議題上調中國貨品關稅20%，而早於當選後已揚言加關稅，故不需等待「對等關稅」公布後才納入預測，考慮3月和4月本地和外貿數據後，對今年本港GDP增幅可達到2%至3%有信心。

受惠提前出貨 首季出口增8.4%

首季本港GDP增速較去年第四季擴大0.6百分點，受惠部分貨品因應美國關稅提前付運，整體貨物出口按年增長8.4%。林幗瑛表示，4月出口數據仍然不錯，現時對華關稅加幅降至30%，出口商希望盡量出口感恩節、聖誕節訂單，不過第二季以至下半年出口表現有相當不確定，美國除了對華進口貨，亦向其他貿易伙伴徵收關稅，90日暫緩期在7月完結後如何變化是未知之數，因此未來數月貿易談判對本港下半年出口會是相當關鍵，當局會密切監察變化，若有新貿易協議會再作評估。

私人消費跌1.1% 連跌4季

除了貨品貿易，首季服務輸出按年增長6.6%，當中金融服務輸出按年上升10.8%，較去年第四季7.7%增速再加快，政府指出，是受惠於跨境金融及集資活動顯著增加帶動。另外訪港旅客人次進一步增加、跨境運輸量增多，旅遊服務輸出和運輸服務輸出繼續擴張。

不過，在GDP佔比達65%的私人消費開支，今年首季按年下跌1.1%，連跌第四個季度，按季則跌1.6%。林幗瑛稱，市民和旅客消費模式改變，續對私人消費形成壓力，不過3月零售總額按月已有回升，4月訪港旅客按年上升13%，為私人消費帶來支持。她指出，政府下半年繼續舉行盛事支持旅業，本地居民收入亦穩健增長，因此對本地消費前景並不太悲觀。固定資本形成總額按年轉升2.8%，物業交投量明顯較去年同期高，帶動擁有權轉讓費用急升。

政府數據顯示，今年首季消費品消費按年下跌10.5%，其中耐用品消費下跌16.6%，連跌6個季度，當中連續5個季度錄得雙位數字的跌幅，至於非耐用品消費亦下跌8.1%。本地居民在境外開支按年增加3.9%，高基數下已較去年雙位數增速放緩；首季非本地居民在港開支按年升5.6%，相對期內訪港旅客增長8.9%，顯示每名旅客平均在港支出下跌。

分析：內地刺激措施或助港外貿

據彭博統計，現時市場平均預期今年香港GDP增長為2%，即政府預測區間的下限。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，受惠中美暫時下調關稅稅率，上調香港今年經濟增長預測0.2個百分點至2.4%。貿易前景仍有不確定，續為香港外貿表現帶來挑戰，若內地刺激措施能有效提振內需，或有助支持本港外貿。