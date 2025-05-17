阿里跌逾4% 瑞銀富瑞降目標價

大摩：阿里雲收入本季可升22％

阿里管理層於業績電話會上多番表示，對雲業務收入高速增長有信心，瑞銀指相關言論加上阿里核心業務收入的強勁增長，該行鼓勵投資者持續投資該股。但該行指阿里的核心業務利潤未穩定，同時集團短期要對即時配送等業務加大投資，而內地外賣業務競爭激烈，以及與AI相關的資本支出折舊逐漸浮現等因素，令公司的短期利潤率存在風險，故該行將對阿里2026至27財年的每股盈利預測調降5%至6%，兼將港股阿里目標價由176元降至174元，維持「買入」評級。

至於增長相對強勁的阿里旗下雲業務，大摩指相關分部上季收入按年增18%符預期，但市場對阿里雲業務有較高期望，相信3月後隨着行業需求回升，阿里雲本季（即阿里2026財年首季）收入可按年升22%。

阿里近年強調回歸本業電商業務（即淘寶天貓），而上季淘寶天貓核心收入即客戶管理收入（CMR）按年增12%，大摩指出，相關分部的佣金率（take rate）改善，CMR本季將有10%按年增幅。綜合考慮後，大摩維持對阿里的「增持」評級，維持美股目標價180美元。

早前電話會上，阿里管理層透露，將慢慢收回對商戶的軟件服務費優惠。在此情景下，匯豐環球研究將對今個財年阿里的CMR預期上調至8%，並認為隨着阿里逐步撤回上述優惠，並在未來幾季推出更多全平台廣告工具，則CMR增長仍有上升空間。

不過對淘寶天貓業務，匯豐料由於公司對閃購、本地服務的投資增加，未來幾季淘天業務的利潤率將按年下降，對該股維持「買入」評級，目標價維持172元。