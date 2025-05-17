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港機場4月客運量升23% 單日曾19.7萬人 疫後最多

標籤：經濟

【明報專訊】香港機場管理局公布，4月機場客運量按年升23.2%至519.3萬人次，飛機起降量增加12.5%至3.27萬架次。另受轉口貨運量增加13.9%的帶動，整體貨運量按年升2.6%至40.4萬公噸。

當局指出，受惠於4月中旬開始的復活節長假期，所有類別的客運量均有上升。復活節假期間，機場於4月20日接待約19.7萬人次旅客，為疫情後單日客運量高峰。至於貨運，以往來歐洲及中東的貨運量繼續成主要上升動力，期內出現最明顯升勢。

今年首4個月而言，客運量及飛機起降量分別按年升17%及11.6%，至1980萬人次及12.87萬架次。貨運量錄得按年增長3%至157萬公噸。

上月港口貨櫃吞吐量升6%

另一方面，香港海事處公布，4月香港港口貨櫃吞吐量按年升6%至117.9萬個標準貨櫃（TEU），首4個月增加3.6%至459.2萬TEU。其中，葵青貨櫃碼頭4月貨櫃吞吐量按年升5.3%至87.9萬TEU，首4個月升1.4%至346.4萬TEU。

按抵港及離港貨櫃劃分，4月抵港載貨貨櫃按年增0.8%至37.9萬TEU，而空貨櫃升16.9%至9萬TEU。至於離港載貨貨櫃，4月按年升4.6%至33.2萬TEU，空貨櫃增加21.9%至7.9萬TEU。