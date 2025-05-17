寧德上限263元定價 集資增至357億

上市日「股輪齊發」

港交所（0388）昨公布，將於寧德上市日向投資者提供多項產品選擇。除已通知發行商當日可「股輪齊發」外，月度期權亦將於上市同日推出，而每周期權合約則將於6月2日推出。另寧德時代將於20日獲納入認可沽空指定證券名單。

此外，路透社引述消息人士表示，被喻為「醬油一哥」的調味品生產商龍頭海天味業（滬：603288）已通過上市聆訊，擬集資約10億美元（約78億港元）。公司昨於上交所發出通告，指港交所已於周四（15日）舉行上市聆訊審議公司上市申請，並於昨收到港交所信函，惟信函不構成正式的上市批准，港交所仍有對公司的上市申請提出進一步意見的權利。海天味業於上月底公布獲中證監批准，擬在香港上市並發行不超過7.1億股H股。

另有彭博社引述消息指出，內地激光雷達製造商禾賽科技（美：HSAI）已透過保密形式向港交所遞交上市申請，正與銀行合作籌備今年在港IPO事宜。受消息刺激，昨美股盤前曾升近一成。禾賽曾於去年初被美國國防部列入「中國軍工企業」黑名單，惟去年10月又將其從黑名單移除；公司又於今年3月被沽空機構Blue Orca Capital指控涉嫌隱瞞與中國軍方關係。內地人身險中介服務商手回集團及生物技術公司派格生物昨齊通過港交所上市聆訊。另外，人工智能公司諾比侃本周二遞表。

此外，昨日首掛的綠茶集團（6831）收報6.29元，較定價7.19元低12.5%，成交6.08億元。每手400股，不計手續費帳面蝕360元。

明報記者 邱潤青