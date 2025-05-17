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美研將長鑫列出口管制清單 部分官員盼延遲頒布 免礙與華貿談

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，繼封殺華為昇騰晶片後，特朗普政府擬將長鑫存儲（CXMT）在內的中國半導體企業列入出口管制清單。美國政府的對華鷹派一直將矛頭指向長鑫存儲，憂慮該公司在全球動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片市場的市佔率迅速擴大，並致力研發針對AI領域的高頻寬記憶體（HBM）晶片。不過部分美國官員想延遲頒布最新的「實體清單」，以免妨礙與中國協商長期貿易協議。

在關稅的威脅下，美國消費者信心轉弱。美國5月密歇根大學消費者信心指數初值下滑至50.8，連續第5個月下降，跌至2022年6月以來最低。美國5月密歇根大學消費者1年通脹預期升至7.3%，連續第6個月加速，創1981年11月以來高位。美股三大指數早段變化不大。

美通脹預期7.3% 逾43年高

美國商務部此前已將中芯國際、長江存儲等內地晶片大廠列入出口管制「實體清單」。知情人士稱，負責監督出口管制的美國商務部工業及安全局（BIS）擬將更多中國半導體企業列入「實體清單」，除長鑫存儲以外，也包括中芯國際（0981）和長江存儲的子公司。「實體清單」禁止美國供應商在未獲美國商務部許可的情况下，向被列入清單的企業供貨，以防這些企業取得美國先進技術。

不過當前時機相當敏感，中美兩國本周才同意大幅降低彼此關稅，以便在未來90天達成更廣泛的貿易協議。部分美國官員憂慮，若在此關鍵時刻，對更多中國關鍵企業實施出口管制，可能會破壞雙邊談判。

美國在2022年首次全面限制對華出口先進晶片，並多次加大限制力度。去年底，美國拜登政府將140家中國企業列入出口管制「實體清單」，中國的半導體生產設備供應商成為美國主要的制裁目標。至今年1月拜登政府卸任前，再將20多家中國企業列入「實體清單」，當中包括大型語言模型開發商智譜（Zhipu AI）及算力供應商算能科技（Sophgo）。同月，拜登政府又擬定AI晶片出口「三級管制」計劃，對各國實施不同程度的技術出口管制，嚴防中俄等國家取得美國先進技術。

中國斥美無端打壓華晶片

特朗普政府本周宣布撤銷前政府的「三級管制」，放寬對中東等地出口AI晶片。部分市場人士對此表示歡迎，恐出口管制過嚴，會影響美國晶片的市佔率。美國商務部亦在本周頒布指導意見，指「任何地區」使用華為昇騰晶片，都違反「美國的出口管制」。

對於美方企圖向華為昇騰晶片採取全球封殺措施，並警告以美國AI晶片用於中國AI模型可能面臨潛在後果，中國外交部發言人林劍周五主持例行記者會時指出，美方泛化國家安全概念、濫用出口管制和長臂管轄，無端對中國晶片產品和人工智能產業惡意封鎖和打壓，嚴重違反市場規則，嚴重擾亂全球產供鏈穩定，嚴重損害中國企業正當權益，中方對此堅決反對，絕不接受。

（綜合報道）

[國際金融]