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日上季GDP跌0.7% 關稅恐累次季表現

【明報專訊】在美國總統特朗普大部分關稅措施生效前，日本經濟已開始收縮，第一季GDP按季下滑0.2%，折合成年率下降0.7%，跌幅大於市場預期，時隔4季再次出現負增長。疲弱的貿易數據，是GDP下滑的主因，消費者支出停滯不前，未能為經濟帶來支持，令市場憂慮更多關稅在次季生效後的經濟韌性。凱投宏觀指出，由於日本經濟在貿易戰前夕已經轉弱，日本央行再次加息的時點可能比預期延遲。不過由於特朗普政府希望美元轉弱，日圓兌美元昨維持在145水平；每百日圓兌港元在5.4算。

美國3月中開始向鋼鋁徵收25%關稅，到4月進口汽車也被徵收同樣的稅率，並向日本商品徵收10%的基礎關稅。若美、日未能達成貿易協議，美方向日方徵收的「對等關稅」將在數月內升至24%。相關談判迄今未有顯著進展。在大部分關稅尚未生效前，日本出口已開始轉弱。第一季出口按季跌0.6%，外部需求（出口減去進口）令GDP下降0.8個百分點。與此同時，由於通脹高企，作為內需支柱的個人消費按季僅增0.04%，幾乎持平。

前景疲弱 加息料押後

日生基礎研究所經濟學家齋藤太郎指出，美國關稅的影響將在次季開始浮現，由於對前景的擔憂，出口將會下降，資本支出也將放緩，日本經濟在次季可能再次萎縮，存在技術衰退的風險。

疲弱的前景，為日本央行暫停加息提供理據。經濟數據公布後，隔夜掉期交易顯示，市場對日本央行7月加息的預期僅為12%。日本央行此前將截至明年3月的2025財年經濟增長預測，由原本預期的1.1%下調至0.5%。日本央行本周警告，需求可能受到衝擊，不確定性增加可能影響企業固定投資和家庭消費、對美國出口量可能下降，而日本的出口盈利能力可能惡化。

此外，隨着日本參議院今夏的選舉臨近，經濟轉弱可能會加劇有關減稅或現金補貼的政治爭論。日本首相石破茂在地方民調的支持率正面臨壓力，本月跌至他擔任首相以來的最低點。

（綜合報道）

[國際金融]