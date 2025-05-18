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英國成美第二大債主 近25年首超中國

標籤：經濟

【明報專訊】美國財政部數據顯示，中國於3月份減持美國國債189億美元，至7654億美元；與此同時英國增持290億美元美債至7793億美元，「東降西升」下，英國取代中國，成為全球持有美債第二多的國家，這亦是2000年10月以來，英國持美債量首次高於中國。

英增持至7793億美元 中國續減持

至於持有美債最多的國家仍是日本，持有1.13萬億美元，月內增持0.4%或49億美元。而同期，累計外資持有美債金額在3月升至紀錄新高的9.05萬億美元，較2月底時增加2331億美元。

2013年11月，中國持有美國國債達1.32萬億美元創紀錄新高後便持續減持，至2019年6月被日本超越、失去全球持有美債最多國家地位，至今年3月再被英國超越，排名降至第三。其間中國逐漸轉向其他資產，包括美國機構債券及黃金等，反映了中國採取多元化的投資策略。值得留意是今年3月中國持有的美國國債當中、短期票據佔比達到了2009年以來最高水平。票據流動性相對強，一旦出現危機，被拋售的機率相對高。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero向《金融時報》表示：「中國一直在緩慢但穩定地出售（美債），這對美國而言是一個警告。」她續稱美國早應採取行動。不過報道亦指出，中國亦有可能透過第三方機構持有美債，包括位於比利時的歐洲清算行，以隱藏其持有美債真實水平。

上月美國公布「對等關稅」詳情後，觸發當時美國國債拋售潮，30年國債孳息曾3日累升逾60基點，突破5厘創2023年11月以來最高，當時有說法指出包括日本、中國等國家拋售美債所致，但有意見認為是美債孳息急升、觸發基差交易平倉潮所導致。