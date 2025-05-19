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港股水浸 重演2021大牛市機會低 洪灝：內地經濟仍弱 最多上望28000

標籤：經濟

【明報專訊】踏入5月以來，港元多次觸及7.75強方保證，金管局按機制大手入市承接美元沽盤，沽出港元令銀行體系結餘數日間由400多億元急增至逾1700億元，並一直居高不下。港元供應充足，直接拉低拆息。資金成本下降，不單樓市憧憬供樓開支漸減而初見喘穩，港股更延續反覆向好勢頭，連升五周，恒指4月底以來已累升逾5.5%，令市場憧憬2020年下半年至2021年初的大升市是否有望重現。但有基金經理及經濟學家均認為，即使近日水浸港股，重演2021年大牛市的機會仍不大。

明報記者 江陵凱

基金經理黃國英表示，今次港匯觸發強方兌換保證，是因為近輪亞洲貨幣升勢，並非因為一如數年前好市時，資金看好資產市場而觸發。他表示無論如何，因金管局入市，擴大資金池後壓低港元拆息，而借貸成本降令近輪新地（0016）及領展（0823）等地產股股價亦見轉好。但近年香港樓市亦「中招」出現調整，地產商「蟹貨重重」、存貨「多到嘔」，認為資金增加會對股市有少許刺激，但不像往日般有太大的幫助。

黃國英：港元強因套息盤拆倉 非看好資產市場

黃國英續稱，於金管局入市前，因美元拆息與港元拆息差距較大，市場一直存有買美元、沽港元套息盤。經過近輪港元跟隨亞洲貨幣飈升後，令原「賭大咗」的套息交易者的套息盤調整倉位並拆倉，令港匯逼近7.75強方。但金管局入市後，市場或認為亞洲貨幣急升情况過去，令沽港元買美元套息盤再度進場，港匯回落快並靠近7.8水平。

當年不足8月內累升近28%

回顧2020年2月起，美聯儲在新冠疫情下連番緊急減息至零息，當時港銀最優惠利率下調幅度溫和，港元拆息高於美元拆息幅度擴大，資金流向息口相對較高的港元做套息交易。港元觸及7.75強方，促使金管局入市沽港元，銀行體系結餘瞬間由400多億元增至逾千億元，並逐步增至同年10月底逾4500億元。恒指亦接近同步向上，於2021年2月升越31,000點見近3年收市新高，相對4月底銀行結餘開始上升時稍高於24,000點，不足8個月間累升近28%。

著名經濟學家洪灝表示，恒指近日於23,000點至24,000點相對高位已見爭持，相信難再複製2021年大升市上闖高位，因當時轉熊市時「大家都受過傷」。雖然銀行體系總結餘增加提供資金流動性、北水資金量增加，以及首次公開招股（IPO）招股氣氛良好等因素，能起正面作用，但他相信恒指較難再上3萬點高位。洪灝續稱，不認為關稅為阻礙恒指重上高位的主要障礙，料中美雙方會就美國對中國商品徵30%關稅為基礎做商討。港股後市暫難寄厚望，主要因為內地經濟仍疲弱，令港股盈利預測難再有太大期望。他按現時估值預計，恒指最多或可能到27,000點至28,000點左右。另市場預期下半年內地有更多政策出台，但洪灝認為第二季出口仍強勁，表示若經濟數據好，難期望有新政策出台。