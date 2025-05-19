陳茂波：資金流向利率存變數

稱港今年IPO集資暫膺全球首位

他指出，國際資金流向一方面揭示投資者對未來發展趨勢的判斷和佈局，另一方面亦是市場情緒的溫度計，反映市場對政經局勢的評估。市場現時除擔心美國的單邊主義政策衝擊全球經濟，影響未來增長前景外，亦憂慮華府債務所引發的長期利率上行風險。

新股市場近期非常暢旺，陳茂波稱本周二港交所將迎來一家備受矚目的內地新能源龍頭企業（寧德時代（3750））上市，是今年以來全球最大型的新股集資活動，亦令本港今年新股集資額累計至超過600億元，按年多逾6倍，融資規模暫居全球首位。

今年以來港股反覆向好。雖因關稅戰影響港股在4月初曾一度受壓，其後反覆向上。恒生指數上周五收報23,345點，累升約16%，跑贏其他主要市場。大市交投以4月份為例，平均每日成交超過2700億元，按年升1.4倍。銀行存款方面，截至今年3月，香港銀行總存款額接近18萬億元，繼去年升約7%，今年累計再增3.5%。

他續表示，環顧全球主要市場，資金正逐漸向龍頭創科企業，以及具戰略價值的未來產業匯聚。香港正不斷加強「金融+創科」的雙引擎聯動發展，培育具潛力的創科企業，並推動金融市場更全面發展，把本港國際金融中心和國際創科中心的發展推上新的台階。