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業界稱貴賓博彩中介人「內捲」 冀澳門當局探索更佳營運模式

標籤：經濟

【明報專訊】澳門博彩業重新發出10年賭牌經營以來，貴賓廳模式已被取締，澳門博彩中介人專業協會發言人余堯洪接受本報訪問時表示，博彩企業持續透過推動非博彩吸引年輕賭客，並增加邊注遊戲（side bet）去提升收入，反之貴賓博彩中介人面對「內捲」下，需更多轉與博企直營公司廳合作求存，加上外國搶佔貴賓博彩份額愈來愈高，澳門當局在貴賓博彩發展宜探索更佳營運模式去提升效益。

部分中介人伙博企公司廳求存

他指出，隨着澳門推動非博彩並舉辦不少演唱會吸引年輕遊客，流入中場的賭客因此年輕化。博企中場百家樂賭枱增加「幸運六」、「幸運七」等「抽水」幅度較高的邊注遊戲，反之經營貴賓博彩的中介人面對「內捲」，他說：「業界需在佣金上競爭，以及不斷向客人提供更多好處去跪求業績，接近無利可圖。」他已見部分中介人轉為結合博企經營的公司廳營運，甚至和賭船合作，他料有些博彩中介人或因此「捱不住」而離場。

打擊「換錢」料陸續有來

此外，自澳門監管當局較早前採取連串行動打擊「換錢黨」後，他說連帶部分賭場內珠寶店等熱點數目亦收縮，「換錢」活動變得更隱蔽。直接影響是令賭客換錢面對差價由過往約0.4%大升1.5倍至約1%，已影響落枱注碼。業界料第二波打擊「換錢」陸續有來，「換錢」渠道或回歸10多年前轉移往當押店。加上當局將換錢活動刑事化，他直言已令大額下注的貴賓人客換錢困難。儘管貴賓客戶在房地產老闆幾乎消失後，暫時多了從事電商的年輕一族及資源公司老闆成為新貴補充客源，但是在新加坡、韓國濟州的貴賓博彩市場持續增長下，他認為澳門博彩業宜取得平衡，並探索業界能否與中場營運結合，尋求出路。