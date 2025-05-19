黃國英：美被降評級 吸Nvidia中移中銀

明報記者 葉創成

中美經貿高層在瑞士日內瓦結束兩天閉門會談後，出乎意料地取得理想成果，兩國上周一發布措辭一致的聯合聲明，內容顯示美國將對中國商品的關稅自145%降至30%，中國亦將對美國商品反制關稅從125%降至10%，反映中美貿易戰降溫，利好投資氣氛，港股恒指上周上升477點或2.09%，連升5周累積升幅達2431點或11.62%，外圍方面，美股三大指數道指、標指及納指上周則分別上升3.41%、5.27%及7.15%，逼近歷史新高。

自從特朗普1月20日再次入主白宮出任美國總統後，在「特朗普2.0」新局勢下，突然有重大政經新聞發生已經成為新常態，上周五全球金融市場迎來的「震撼彈」，是穆迪於美股收市後宣布將美國主權信貸評級由最高的Aaa下調至次高的Aa1。是次穆迪降級行動，意味着美國已先後被全球三大評級機構下調屬最高的AAA信貸評級。

穆迪表示，美國歷屆政府及國會均未能夠就扭轉巨額財政赤字及不斷上升的利息成本達成一致，憂慮美國的經濟及金融實力，無法完全抵消財政指標下滑。

信貸降級料推高美國債孳息率

黃國英上周六在專訪中表示，美國主權信貸評級是次被穆迪下調，最直接的影響是市場對美國國債要求孳息率會上升，而此情况其實在本月以來已出現，例如美國10年期國債孳息率便由上月底收報4.1619厘上升至上周五收報的4.477厘（見圖1），反映期內債價下跌，故他不排除個別投資者就此已早着先機作適當部署。

除了美國主權信貸評級被穆迪下調，黃國英認為，上周五市場還有另一個壞消息，原因是據特朗普表示，雖然有逾百貿易伙伴有意同美方達成貿易協議，但由於美方在人力資源上難以應付，故未來兩三星期將會去信一些國家或地區，通知對方美國對其設定的「對等關稅」稅率，他指這同樣屬不明朗因素，也為美股帶來調整壓力。

特朗普中東吸晶片訂單 利Nvidia

黃國英表示，美股三大指數過去幾周均顯著回升，已收復上月2日公布「對等關稅」後帶來的跌幅，現時與歷史高位相差亦不遠，屬高位，在美國主權信貸評級被下調及「對等關稅」事件發展不明朗等兩大負面因素夾擊下，為投資者帶來沽貨的藉口，他估計本周美股三大指數會有調整壓力，惟跌幅料在5%之內。

早前特朗普在中東訪問行程期間，隨團的美國高新科技企業接連簽署巨額訂單，美國尖端晶片料將大量入口到當地，美國傳媒形容此行是將中東轉化成高端人工智能（AI）中介。黃國英分析，這對於Nvidia（英偉達）（美：NVDA）來說屬重大利好消息，稱若Nvidia股價本周跟隨大市調整，可以趁低吸納。

相對之下，黃國英指出，美國主權信貸評級是次被穆迪下調後，打擊市場信心，政府以至企業借貸成本料普遍上升，不利經濟增長，因此與當地經濟增長比較相關的美股，以及負債比率較高的美股，料均會跑輸大市。

熱錢3原因湧港 能否持續待觀察

港股方面，由於過去一個月大量熱錢流入本港，銀行體系結餘急升，令本港銀行同業拆息（HIBOR）顯著回落（見圖2），故港元定期存款利率亦有相若跌幅，令不少存戶尋找替代品，《Money Monday》是次專訪中亦請教黃國英有何高息股可以留意？

黃國英首先表示，近日大量熱錢流入本港，涉及三大原因，第一是今年1月20日特朗普重返白宮後政策朝令夕改，令國際投資者對美匯及美債信心轉弱，把資金從美國調走到其他地區尋找投資機會，本港因此從中受惠，而美國主權信貸評級上周五被穆迪下調後，料加快推動此趨勢；第二是多隻中資股即將派息，提前把人民幣兌換為港元以滿足派息需求；第三是本已在A股掛牌的中資新能源龍頭股寧德時代（3750）及醫藥龍頭股恒瑞醫藥（1276）近日先後來港以較A股折讓的價格發行H股新股上市集資，吸引國際投資者的資金流入認購。

中移中銀股息率均近6厘 穩中求勝

根據黃國英上述分析，近日大量熱錢流入本港，涉及三大原因而非單一因素所致，故他亦認為，現時很難準確判斷此情况會否持續，指仍需要時間觀察，但港息若真的繼續維持在低位的話，對部分港股肯定屬正面，而他首選的收息股是現時股息率近6厘、未來每股派息仍可望穩中有升的中移動（0941）。

值得留意的是，中銀香港（2388）現時股息率同樣近6厘，而該股與中移動一樣，今年以來股價表現理想（見圖3），上周五收市價33.1元更屬近6年高位。黃國英認為，中銀香港未來拓展保險銷售等財富管理業務潛力龐大，具備新的增長亮點，可以看好。

另外，過去一個月本港1個月HIBOR顯著下跌，已減低不少借H按買樓者每月供款負擔；而且期內隨着港元定存利率下跌，部分存戶亦可能轉為買樓收租，對住宅樓市以至地產股均屬正面。

在第19頁「技術取勝」欄目有新地（0016）、恒地（0012）、信德集團（0242）、美聯集團（1200）及新世界（0017）等多隻地產股技術分析，讀者可以留意。

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