往績回顧：4年前警告現超級泡沫 恒指年半內跌半

在當時港股炒風熱火朝天之際，黃國英資產管理合伙人及基金經理黃國英在《Money Monday》第278期（2021年2月22日出版）、題為「港股正形成超級泡沫」的封面故事專訪中表示，港股已處於超級大泡沫中後期階段，他坦言，即使作為經驗豐富的基金經理，也覺得操作難度頗大，建議一般散戶投資港股時要控制注碼、且戰且退，以及不忘鎖定利潤。

稱好市時每贏100萬 便把50萬做定存

黃國英當時表示：「你要記住，今時今日投資股票是賺錢的手段（means），並不是目標（aim），而你也不可能百分百準確捕捉市場時機（time the market）、在最高位沽貨。我覺得在目前股市如此好的時候，你反而要記住自己炒股票的目的，例如你想有300萬元買樓或結婚的話，可以每贏100萬元便把50萬元拿出來（做定存），一步一步向300萬元進發，這總比你現時才動輒要孤注一擲（All in）好，因為市場一旦出現什麼風吹草動，你所投入的本金可以蒙受重大損失，屆時好像變得一無所有便不好了。」

上述專訪見報後，恒指反覆受壓，2022年10月31日最低跌至14,597點始見底，與2021年2月18日高位31,183點比較，約18個月大跌16,586點或53.18%，可見黃國英測市準確，因此他在《Money Monday》今期封面故事提出的觀點亦值得重視。

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[封面故事]