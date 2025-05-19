moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

往績回顧：4年前警告現超級泡沫 恒指年半內跌半

【明報專訊】2018年首季中美開始爆發貿易戰，而恒指亦於當年1月29日創歷史新高33,484點後急回，加上2020年首季全球爆發新冠疫情，恒指在2020年3月19日曾跌至21,139點，惟隨着美國聯儲局跟着宣布重推量寬（QE）印錢救市，大量熱錢亦流入炒港股，在騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）等中資科網龍頭股股價勁升帶動下，恒指曾在11個月內升近五成，2021年2月18日最高報31,183點，收報30,595點。

在當時港股炒風熱火朝天之際，黃國英資產管理合伙人及基金經理黃國英在《Money Monday》第278期（2021年2月22日出版）、題為「港股正形成超級泡沫」的封面故事專訪中表示，港股已處於超級大泡沫中後期階段，他坦言，即使作為經驗豐富的基金經理，也覺得操作難度頗大，建議一般散戶投資港股時要控制注碼、且戰且退，以及不忘鎖定利潤。

稱好市時每贏100萬 便把50萬做定存

黃國英當時表示：「你要記住，今時今日投資股票是賺錢的手段（means），並不是目標（aim），而你也不可能百分百準確捕捉市場時機（time the market）、在最高位沽貨。我覺得在目前股市如此好的時候，你反而要記住自己炒股票的目的，例如你想有300萬元買樓或結婚的話，可以每贏100萬元便把50萬元拿出來（做定存），一步一步向300萬元進發，這總比你現時才動輒要孤注一擲（All in）好，因為市場一旦出現什麼風吹草動，你所投入的本金可以蒙受重大損失，屆時好像變得一無所有便不好了。」

上述專訪見報後，恒指反覆受壓，2022年10月31日最低跌至14,597點始見底，與2021年2月18日高位31,183點比較，約18個月大跌16,586點或53.18%，可見黃國英測市準確，因此他在《Money Monday》今期封面故事提出的觀點亦值得重視。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]