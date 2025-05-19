首域盈信劉國傑：旗下中資股主攻內需 無懼外圍變化

首域盈信劉國傑指出，去年9月以來，隨着中國政府加強對經濟的支持，投資者對中國股市的看法已開始好轉，而且今年以來中國人工智能（AI）加快發展亦帶動了市場氣氛。即使美國總統在上月2日宣布對全球進口商品徵收「對等關稅」後，曾引發連串混亂並衝擊全球市場，中國股市也受到影響，但劉國傑認為，值得留意的是，旗下基金持有的中國企業大多專注於內地業務，整體而言，其收益少於10%是源自美國市場。

看好國企改革 料更重視股東回報

劉國傑表示：「即使貿易戰升級的消息甚囂塵上，我們如常執行投資工作。我們持續發掘管理完善、擁有強大業務實力、增長前景吸引及財務狀况穩健的企業。除了與投資組合持股的管理層見面外，我們亦積極探索中國市場的新投資理念。我們仍有信心，優質企業長遠能夠交出漂亮的成績表，就像以往一樣。」

作為長線投資者，首域盈信的投資期長達3至5年或以上，該行會更全面地分析中國的增長前景，就此而言，劉國傑相信中國政府的市場化改革將為國內企業提供有利的環境，為投資者帶來可觀回報。

劉國傑表示：「舉例而言，中國政府鼓勵國有企業提升效率，並改善盈利能力及股東總回報，這與韓國及日本推行的『企業升值』計劃不謀而合。 該類措施能夠大幅增加國有企業的股息及股份回購活動，有助市帳率估值較低者提升股價。」

DeepSeek或顛覆AI行業 屬中國創新象徵

另一方面，劉國傑指出，不只是國企，民企亦愈來愈重視股東總回報。他表示：「在我們的中國投資組合中，多間私營企業均宣布提高派息及增加股份回購，包括網易、邁瑞醫療（深：300760）及安踏體育（2020）。鑑於該等公司擁有穩健的盈利及較少債務，我們相信他們應能更持續地向股東退還現金。預期企業股息及股份回購增加的趨勢將持續發展，亦將有利我們所投資的公司帶來回報，並加強與股東的利益一致程度。」

除此以外，中國創新的結構性趨勢也能支持企業的長線表現，以DeepSeek為例，旗下AI模型展示了中國企業如何適應、甚至可能顛覆行業，成為劉國傑所見中國眾多創新成果的象徵。他表示：「我們相信企業的持續創新代表公司質素良好，並能形成長期競爭優勢，有助提高市佔率及盈利能力。我們已投資於多間創新型企業，包括互聯網領域的騰訊及網易、工廠自動化領域的匯川技術（深：300124）、醫療設備領域的邁瑞醫療，以及電動車電池領域的寧德時代（3750）（深：300750）。」

舊經濟股亦有亮點 看好申洲華住美的海爾

即使是屬於「舊經濟」的酒店及紡織業，劉國傑認為，不少中國公司也採用了複雜的技術及經營措施提升競爭優勢，例如申洲國際及華住集團（1179），指其持續提高業務實力，有望成為各自行業的長遠贏家。

另外，劉國傑亦指出，在政策支持下，首域盈信所投資的個別企業需求有所改善，例如美的集團及海爾智家（6690）均受惠於政府的「以舊換新」計劃。他續稱：「這兩間中國家電龍頭所經營的行業發展成熟，但他們擁有具信譽的品牌、強大的分銷能力，而且專注發展高檔產品市場，因此應能持續提高市佔率。」

揸市場龍頭企業 表現有望維持強韌

劉國傑總結，作為由下而上的投資者，首域盈信繼續專心挑選經營完善的企業，這類公司擁有優秀的領導層、雄厚的業務實力、吸引的盈利增長及穩健的資產負債狀况：「我們的投資組合與中國經濟的結構性趨勢相符，包括創新、可持續發展及股東回報改善。總括而言，在這段期間，我們看好投資組合中所持有的市場龍頭企業在長期增長趨勢及收入增加的支持下，該類公司有望維持強韌。」

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