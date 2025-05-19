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三隻松鼠盈收重見高增長

【明報專訊】本港IPO市場，先A後H前仆後繼。從事零食產銷的三隻松鼠（深：300783，下簡稱「三松」）月初遞表來港招股。集團近年幾番轉變，由主力代工生產到部署自製工場；由線上電商銷售到拓展線下、藉收購進軍量販零售，矢志成為「製造型自有品牌零售商」，以「全品類＋全渠道」經營，標榜為大眾消費者提供「高端性價比」產品。結果如何？至少經過幾年變革，去年集團盈收重見高速增長，往後這種高速增長能否保持，來港上市取得資金後盡快拓展銷售網絡的廣度及深度便成為關鍵。

撰文 旻晞

是次三松來港發行H股，中信証券為獨家保薦人，至於集資用途，主要用於加強集團的供應鏈、銷售網絡及知名度，以及拓展產品組合及品牌矩陣；亦有為行業價值鏈中的戰略聯盟及收購提供「彈藥」。相較2019年三松登陸深交所時集資用途重於拓展全渠道銷售網絡、重品牌建設，或多或少反映了6年間集團經營策略的轉變。

零食產銷商 堅果佔收入逾五成

先講基本，三松是零食產銷商，旗下兩個品牌「三隻松鼠」、「小鹿藍藍」，前者為三松的「起家」品牌，產品包括各式各樣的堅果、烘焙食品、零食組合、肉製品及乾果，至於小鹿藍藍，則是於2020年推出，專注為兒童提供優質健康零食。截至去年底，三松提供超過1000個SPU，並於2024年推出逾600個新SPU，其中包括超過80個堅果產品SPU、超過500個其他零食產品SPU，以及小鹿藍藍品牌下超過50個SPU。按產品類別劃分收入，堅果一直是集團主要收入來源，過去3年佔收入比均保持五成以上。

簡單說便是賣零食，但如何賣，怎麼賣，這6年來，三松可謂費煞思量。2019年，三松收入101.7億元（人民幣，下同）；2020年為97.9億元；2021年收入97.7億元；至2020年收入急跌25%至72.9億元。即使至2021年前盈利層面仍保持上升，但收入規模持續下跌，2022年盈利更大跌69%，亦不得不令三松重定發展策略。

自建工廠智能製造 迎市場挑戰

要賣貨先要有貨，就先從生產說起。回帶6年前，《21世紀經濟報道》訪問三松董事長章燎原，於生產方面，他堅定表示要採取代工模式，考慮的是自建工廠的成本及經濟實際效益。不過時至今日集團已全情投入部署自營工場，強調大部分堅果均於自有產廠房生產，交由第三方工廠生產的主要是「其他零食產品」。這種改變可以2022年、三松開設自有堅果工廠投產作為里程碑。

集團於招股文件指出，為應對中國零食行業面臨的當前挑戰，例如產品質量不穩定且效率低等，業內公司愈來愈多地轉向自建工廠或供應鏈、自動化及智能製造作為未來增長的關鍵戰略。通過建立自己的工廠或垂直其整合供應鏈，業內公司可以更好地控制產品質量，減少對外部供貨商的依賴，更有效地響應消費者偏好，並提高整體效率。依賴代工生產，最大風險便是難以掌控產品品質，一旦品牌零食出現食安事件，對集團可構成災難後果。尤其是行業本身便先天具有低盈利率特色。

生產由代工轉往以自營工場為主導，在銷售網絡方面，三松過往亦曾多番嘗試。目前，銷售渠道主要包括：抖音、快手等短視頻平台；天貓、京東及拼多多等電商平台；線下門店，包括自營店及特許經營店；批發客戶；及分銷商。一如三松成立初期，直至目前為止，電商平台仍是主要銷售渠道，以消費者及批發端合併的電商平台收入，去年佔集團總收入仍達44.9%，儘管相較2022年的61%，依賴程度已有所降低，但仍為主要銷售渠道。

去年三松提出「D+N」（短視頻＋全渠道）全渠道戰略，分散收入來源，加大自短視頻及線下渠道等。三松到深圳掛牌前，本身便是「網紅」公司，於電商平台上有高知名度，但及後電商戰線競爭愈趨激烈；再者，量販零食興起，線下戰線令同業如鹽津鋪子（深：300972）、萬辰集團（深：300972），又或早前本欄介紹的鳴鳴很忙，都透過線下門店網絡迅速擴大銷售規模。有見及此，三松亦不甘後人，去年第四季推動上市以來首宗收購，透過收購愛零食、愛折扣、致養食品，以投入量販零食行列。

去年底推動收購 拓量販零食

內地零食市場競爭之激烈，已不容任何參與者稍為遲疑。據灼識諮詢資料，2024年至2029年內地零食行業市場零售額規模增長大體為5.5%，當中堅果種子零食同期增速7%，單位數增長反映市場已相當成熟，且行業首五大參與者市佔率（包括排行第四的三松），合計才剛好5.9%，市場基本是「混戰」狀態。三松若要保持有跑贏同業的銷售增速，爭奪現有市場份額是必然，這亦是行業主要參與者近年莫不致力於短期內擴大銷售網絡覆蓋（特別是下線城市）之背後推動力。

去年三松來自線下門店的收入佔比為3.8%，線下分銷商佔比則為13.9%，要達成「全渠道」銷售，分散渠道集中風險，看來已是一場和時間及同業的競爭。

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