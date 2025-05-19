拉加德：特朗普反覆無常 令歐元近期升值

稱美法治司法貿易受質疑

拉加德在訪問中提到，在充滿不確定的時期，原本應該看到美元大幅升值，現時歐元卻升值。「這種現象與預期相反（counterintuitive），但由於金融市場部分參與者面對美國政策的不確定，信心因而流失，是可以理解的。」她續稱：「當我們看到美國的法治、司法制度和貿易規則均受到質疑，且不確定成為常態、甚至每日發生變化，歐洲被視為一個穩定的經濟與政治區域，擁有健全的貨幣與獨立的中央銀行。」

另外，拉加德副手Luis de Guindos曾表示，如果歐洲加強整合，歐元有可能成為美元的替代儲備貨幣。同時，歐洲央行執委Isabel Schnabel也指出，歐盟現在擁有一個「歷史性」的機會，進一步加強歐元的國際角色。

提醒特朗普勿干預聯儲局

被問到特朗普針對美國聯儲局，拉加德提醒不要挑戰貨幣政策機構的自主性，認為中央銀行的獨立性對於一個國家或地區的貨幣與金融至關重要。

根據彭博追蹤的所有主要貨幣，美元今年以來因投資者紛紛拋售而走弱。這很大程度上反映市場對美國政策制定的擔憂，從反覆無常的關稅政策可能損害國內經濟，以至聯儲局獨立性的威脅。

談到歐洲的經濟狀况，拉加德表示，「一點也不悲觀」。「就業穩定，購買力正在改善，通脹正在下降。」她補充：「儘管美國政府的政策言論帶來不確定，影響信心並拖慢復蘇，但消費與投資應該會回升。」