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簡慧敏：科技金融助港AI新質生產力發展突圍

【明報專訊】在全球人工智能（AI）產業競賽的背景下，內地城市正以龐大的市場規模和政策力度搶佔先機。北京、深圳、上海等地已形成「千億級」產業規模，僅深圳2024年人工智能企業數量已超2800家，產業規模達3600億元人民幣，並通過「訓力券」、「語料券」等創新工具降低企業研發成本。相比之下，香港在資金投入與市場體量上雖難與內地匹敵，卻能憑藉「一國兩制」下國際金融中心的獨特優勢，以科技金融為槓桿，撬動市場資金，與內地形成優勢互補的發展格局。

內地香港在錯位發展中現互補機遇

內地城市對AI產業的扶持可謂「大手筆」：上海去年設立總規模達890億元人民幣的聚焦集成電路、生物醫藥和AI的三大先導產業母基金；深圳設立3個100億元基金，分別投向科技金融、AI和機械人產業、海外高層次人才創新創業團隊等關鍵領域；北京更要打造千億級AI核心產業集群；政策力度令人矚目。

香港近年來亦積極發展AI，通過100億元「產學研1+計劃」、30億元人工智能資助計劃、籌備中的10億元人工智能研發院及100億元「創科產業引導基金」等，推動AI產業發展。雖然香港在資源條件上難以複製內地城市「舉全市之力」的模式，但「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢和優質的金融、物流和專業服務，卻為香港發展科技金融提供了土壤，既可避免與內地城市的同質化競爭，又能為內地科企提供「走出去」的投融資平台，實現互利共贏。

從中東行寧德IPO看科技金融新範式

日前，行政長官率團訪問卡塔爾與科威特，首次攜手24家以創科為主的內地企業代表同行，促成59項合作備忘錄和協議，不僅是香港強化商貿網絡拓展更大商機的關鍵一步，更是如特首所言，展現香港和內地優勢互補的協同效應力量。

這種「拼船出海」模式，是香港發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色的有力體現，也為香港如何做好科技金融部署，更好地建設國際創新科技中心提供了新的思路。

近日科技部、中國人民銀行等7個部門聯合發布《加快構建科技金融體制 有力支撐高水準科技自立自強的若干政策舉措》（《政策舉措》），推出15項科技金融政策舉措，為科技創新提供全生命周期、全鏈條的金融服務，其中強調會支持科技型企業依法依規境外上市。緊接着《政策舉措》的印發，電動車電池龍頭企業寧德時代（3750）截止招股，共錄得2822億元孖展認購，超額認購120倍，還吸引了科威特投資局、美國的橡樹資本及意大利阿涅利家族的Lingotto等國際基石投資者，更是為內地企業來港集資，甚至是中概股回流提供了很好的示範。在當前地緣政治局勢下，香港作為國際金融中心和全球最大的離岸人民幣業務樞紐，必然是連接內地與國際資本市場的重要紐帶，也是內地企業「走出去」的重要平台。

正如三中全會《決定》提出要「構建同科技創新相適應的科技金融體制，加強對國家重大科技任務和科技型中小企業的金融支持」，香港應當充分發揮內聯外通的優勢，以科技金融為戰略支點，成為國家前沿科技成果與全球資本市場的橋樑，為培育新質生產力注入源源不斷的金融活水。

立法會議員（選舉委員會界別）

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[簡慧敏 簡言之]