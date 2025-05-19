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《幫你格價》：端午將至 碌卡買糉享優惠

【明報專訊】愈來愈接近端午節，大部分商戶推出的端午糉早鳥優惠已結束，即使錯過相關優惠，目前仍可享不少商戶與信用卡合作推出的購買端午糉優惠，若能配合信用卡現金回贈優惠，自然慳得更多，惟要留意相關簽帳是否符合獲得優惠的條款。

明報記者 劉敬華

即使已錯過早前的端午糉早鳥優惠，現時仍有不少商戶與信用卡合作推出購買端午糉優惠，且推廣期大多可至本周，個別更可至端午節當日，如奇華與渣打合作推出的優惠，推廣期便是由即日起至5月31日，期內憑渣打信用卡於奇華本港門市以正價購買任何「五月粽」滿100元，可享8折優惠。又如富豪酒家與大新推出的優惠，優惠期亦由即日起至5月30日，期內憑大新信用卡於富豪酒家購買指定端午糉禮券，可享八折優惠，惟要留意，該酒家的端午糉禮券之最後換領日期同為5月30日（表1）。

除折扣優惠外，部分信用卡也有提供以信用卡積分換購端午糉的優惠。以東亞與鴻福堂推出的端午糉優惠為例，便可選擇憑卡以優惠價直接於門市購買，或選擇於該行手機應用程式以信用卡積分兌換，若選擇前者，可由即日起至5月28日，憑東亞銀行信用卡於鴻福堂門市，可以低至五折選購指定端午糉禮券；倘選後者，該行信用卡主卡客戶可由即日起至5月25日，於BEA Mall App以信用卡獎分換領指定鴻福堂端午糉電子禮券。

配合信用卡現金回贈慳更多

若能配合信用卡現金回贈優惠購買端午糉，自然慳得更多。目前不少商戶與信用卡合作推出的端午糉優惠，也適用於有關商戶的網站，意味若配合相關銀行可提供較高網購回贈的信用卡，便可於以折扣價買端午糉，同時兼享信用卡現金回贈。以美心與匯豐合作推出的優惠為例，即日起至5月23日，憑匯豐信用卡於香港美心西餅、MX、美心中菜及美心食品網上商店購買指定端午節產品可享七折優惠，若選擇於網店購買，並以匯豐Red信用卡簽帳，最高可享4%「獎賞錢」回贈，惟要留意回贈條款，該卡每月網上購物首1萬元簽帳可獲4%「獎賞錢」回贈，其後網上簽帳可無上限獲1%「獎賞錢」回贈（表2）。

倘若心儀的端午糉，其銷售商戶並沒有推出信用卡優惠，也可考慮有就餐飲或網上簽帳提供較高回贈的信用卡簽帳，以自製折扣優惠，如信銀國際Motion信用卡，便可就食肆及網上簽帳提供6%現金回贈，惟要留意麵包房及糕點商店之交易，並不屬該行的合資格食肆簽帳，要獲取高回贈，便要留意相關店舖有否提供網購渠道。還要留意的是，部分能就指定簽帳類別提供較高回贈的信用卡，或要滿足其他簽帳要求方可獲得相關回贈，再以信銀國際Motion信用卡為例，該卡每月累積合資格零售簽帳需滿3800元或以上，同月之合資格食肆及網上簽帳方可獲6%現金回贈。

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[幫你格價]