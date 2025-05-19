Vincenzo Vedda：歐股估值平 吸引力勝美股

我們看好歐洲股票的理由主要有三個：

第一是分散投資的考慮；

第二是估值相對便宜；

第三則是周期性企業在歐洲市場的比例較高。

相對於美股，DWS對歐洲股市的目標價格調整幅度較小。

科技股雖然曾一度大幅受壓，但在美國市場中仍將繼續扮演重要角色。DWS預期，科技股的表現將對標普500指數的走勢舉足輕重。在企業債券方面，DWS亦偏好歐洲市場，特別是投資級別債券，因其風險低於高收益債券，當市場風險上升時，收益差距可能再次擴闊，對後者的價格造成更大壓力。

關稅料打擊經濟 美將首當其衝

關稅措施與隨之而來的不確定及物價上漲，預料將於今明兩年對大多數國家的經濟增長構成壓力。作為關稅戰發動國，美國或需承受最大衝擊。我們已將美國2025年的經濟增長預測由2%下調至1.2%。至於歐元區，我們亦把增長預測下調0.2個百分點至0.8%。

我們預期至少在美國經濟增長放緩令通脹預期降溫之前，聯儲局將繼續按兵不動，而該此情况或於今年稍後出現。展望未來12個月，我們預測聯儲局最多可能減息3次。歐洲央行已於4月份將存款利率下調至2.25厘。倘若通脹繼續如期般降溫，我們預計到2026年3月，通脹率將回落至1.75%。

美國第二季度應會初步顯現企業盈利放緩的迹象。此外，由於不明朗因素增加，投資額預料亦會減少。總括而言，美國經濟及工業正處於充滿挑戰的時期，我們將2026年3月標普500指數的預測，由原先的6300點下調至5800點。

鑑於估值差距持續處於極高水平，同時投資者重新配置資產後，預料資金將從美國流向歐洲，我們認為目前歐洲股市的前景較美國股市佳。我們在重新調整預測後，將2026年3月泛歐指數Stoxx 600的目標點數，由570點輕微下調至550點。在美國總統於「解放日」（4月2日）作出關稅宣布後，日本股市一度下挫，但月內已顯著反彈。整體而言，我們維持看好日本股市，惟將MSCI日本指數目標由1780點略調至1690點。

美元弱料持續 金價上望3600美元

貨幣方面，歐元兌美元今年已累升約10%。在美國政局不明朗下，國際投資者對美元信心漸失，美元面臨與美股及美債同樣的拋售壓力。我們預期美元弱勢將持續，預測2026年3月歐元兌美元的匯率將升至1.18。

至於黃金，避險資產需求殷切，仍有上行空間。貿易衝突加劇及市場對美元信心減弱，加上美國赤字可能大幅攀升，促使我們上調黃金價格預測。儘管今年金價已累漲23%，但根據我們的收益預測，預期2026年3月金價將達至每盎司3600美元（較早前預測3250美元）。

DWS全球首席投資總監

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[Vincenzo Vedda 投資先鋒]