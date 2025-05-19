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KGI凱基：中美貿易會談正面 股市延續反彈

【明報專訊】中美貿易會談悉出正面信號，上周全球股市延續反彈，美股升4.5%，歐洲與日本分別升2.1%與2.2%，美股重新反映利好因素而明顯上漲。新興市場整體升3.5%，與成熟市場相若。行業方面，增長股中的科技相關行業，例如科技股、非必需消費股與通訊服務股是表現最好的行業，而循環股如能源、工業等表現也不錯。至於黃金因避險需求降溫而下跌，而其他防禦股也出現回落。

仔細觀察個別地區，美國4月份的零售銷售按月計下降至0.1%，低於前值1.4%，增長出現放緩但仍優於市場預期的0%；核心零售銷售的按月升幅則下降至0.1%，低於前值0.5%也低於市場預期0.3%，關稅生效前的提前購買效應消退，整體消費動能減弱。

至於美國份4月CPI數據則符合市場預期，按年升幅由2.4%降至2.3%、核心CPI維持2.8%，雖美國通脹處於降溫趨勢，不過家具、電器與居家用品等進口商品較上個月出現較明顯漲價，預計下半年隨庫存消化與傳導效應擴大，進口商品通脹壓力恐進一步推升物價。不過PPI按月跌0.5%，是2009年來最大跌幅，是上周和預期差距較大的一項數據。雖然經濟偏弱，但市場預期美國衰退風險降低，減息預期也放緩，美國金融情勢指數由緊縮回到中性，現時市場反映全年減息兩次。

歐洲方面，英國4月就業人數連續第三個月下降，職缺數近4年來首度降至低於疫情前水平，薪資成長持續放緩，英國央行繼續降息支持經濟；英國第一季GDP按季增0.7%，優於前值和預期，主要源於投資和出口的貢獻，但延續機率不高。歐洲主要指數上周延續漲勢，尤其德股多次刷新歷史新高紀錄，主要因美中關稅戰意外緩和，雙方皆暫時調降高額關稅。雖特朗普將關稅談判的下一個目標轉向歐盟，指歐盟比中國可惡，但目前並未影響市場情緒。現時主要指數皆已收復對等關稅以來跌幅，在未有進一步消息面利好之下，繼續上升空間可能受限，且須高度留意美歐貿易談判的風險。

中美在日內瓦會談後發布聯合聲明，互相大幅調降關稅90日，激勵股價上周上漲。不過，從聲明來看，雙方比較偏向是戰術妥協，刻意迴避了美方所求的中國更大力度開放市場、取消或調整產業補貼機制，以及中方所求的美國放鬆AI晶片禁令、減少實體制裁、放棄慫恿他國圍堵中國等議題。由於未來達成實質緩和機率提高，有利於股市基本面的改善。隨着指數已回到「對等關稅」公布前，短期內獲利賣出的機會較高，因此預期大市短期內區間震盪機率高，但仍有機會受基本面改善提振。

能源價格方面，美國伊朗有望達成核協議，伊朗同意減少高濃縮鈾庫存，並將鈾濃度降至一般核能發電等級，願意與美國達成協議換取經濟制裁的解除。伊朗石油出口及產量處於近年最高水平，若放寬制裁，伊朗供應下行風險消失，再加上OPEC+其餘成員國擴大產量，同時全球經濟下行風險上升，我們預計年內油市仍將處於供應過剩狀態。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

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[KGI凱基 投資根基]