袁國守：中美貿戰暫停火 非endgame

事實上，上周港股走勢反映了這樣的市場顧慮，差不多日升日跌，表現反覆，惟幸仍算往上走，恒指全周累升477點或2.09%，連升5周，上周五收報23,345點，跌108點。

然而，近日港股上升動力明顯減弱，要向上突破24,000點非易事，因重磅科技股表現不一，其中阿里巴巴（9988）業績遜預期，拖累股價上周五跌逾4%，短期或拖低大市表現。

再者，中央本月初已再出「救市組合拳」，包括減息降準，但屬市場預期之內，冲喜作用有限，且有評論形容，中美貿易談判才剛開始，現處「進行式」，料內地短期不會再出「大招」刺激經濟，故港股月內先行整固機率較高，估計暫走不出23,000點至24,000點上落區間。

編務方面，筆者本周休假，下期《Money Monday》主編的話將由《明報》投資版副主編劉思明代筆，到6月再跟各位讀者見面。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]