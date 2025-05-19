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摩根大通亞洲：憧憬聯儲減息 歐美購10576

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾在最近的會議上表示，鑑於過去幾年的通脹經歷，以及未來幾年供應衝擊和相關價格上升可能變得更加頻繁，聯儲局官員認為需要重新考慮當前貨幣政策。上周四公布的美國4月份PPI數據見5年最大單月跌幅，或反映企業利潤率下滑，同時企業或正在吸收部分貿易政策帶來的的衝擊。近日多項經濟數據公布後，市場對聯儲局減息的預期升溫。美匯指數上周五曾回落至100.5，如預期美元將繼續上行而歐元或將走弱，可參考歐元兌美元認沽證（10630），行使價1.06美元，實際槓桿20.7倍，2025年11月28日到期。如預測美元或將從高位回落而歐元或將走強，可留意歐元兌美元認購證 （10576），行使價1.16美元，實際槓桿21.2倍，2025年9月30日到期。

另外，如預期日圓將繼續上行可留意日圓兌港元認購證（10657），行使價6港元，實際槓桿13.9倍，2025年10月23日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]