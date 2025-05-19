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陳永傑：小政策 大改變

標籤：陳永傑

【明報專訊】今年2月底《施政報告》把100元印花稅推展至400萬元或以下物業，當時市場認為是小恩小惠，但事實上，政府一個小小政策往往可掀起千層浪。今年首4個月一手低價比例升至45%，創16年新高。二手低價比例更升穿五成水平，錄51%，創9年新高。可見減印花稅政策，絕對可激起樓市活躍度。

本港經濟復蘇緩慢，樓價跌勢未止，市民期待政府會否有更多救市措施推出。近年租金上升，政府可考慮調整差餉徵收率，將惠及逾300萬個物業。樓市已全面撤辣，按揭全面放寬至七成。筆者相信，政府仍有很多救市招數在手，包括調低差餉徵收率。最新整體私人住宅應課差餉租值按年升近6%，創7年新高，加上搶人才政策，未來幾年租金易升難跌。政府可考慮調整差餉徵收率，由目前5%下調至4%，讓更多市民和工商行業受惠。過去本港經濟低迷，政府不是未曾試過調整差餉徵收率，對上已經是廿年前。1997年爆發亞洲金融風暴波及物業市場，時任財政司長曾蔭權將差餉徵收率由5.5%降至5%，1998年再降至4.5%歷史新低，為期一年，直至1999年回復至5%，並維持至今。

差估署每年重估物業租值，其中整體住宅單位本年度（2025/26年）租值按年升5.7%，單計私人住宅租值更升5.8%。政府統計處數據顯示，政府2023/24年度的一般差餉收入為282億元創新高；2024/25年度當局估算為324億元。

中美貿易糾紛尚未平息，本港所面對的金融危機，與過去出現的金融風暴、金融海嘯可謂不相伯仲，市場憧憬政府會有更多救市措拖，令港人恢復入市信心。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]