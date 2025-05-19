廖偉強：息口降 物業投資者早着先機

銀行定存息率回落，資金尋求更高回報的趨勢愈來愈明顯，而房地產無疑是「換馬」首選。近年來，隨着大量內地企業及品牌進軍香港，派遣內地員工南下，租務需求顯著增加。此外，申請來港的人才引進及投資移民人數持續攀升，還有來港升學的內地生也愈來愈多，不少都會留在本港就業；這些外來人口進一步推高本地租金水平，形成強勁需求。

此外，樓價較高峰期已回落約三成，但租金卻攀升，形成「價跌租升」。此消彼長之下，買樓收租回報率已明顯超越銀行定存，吸引投資者重返市場。雖然整體住宅樓價短期仍有微跌可能，但市場已傳遞出「離底不遠」信號，令入市吸引力大升。加上租金上揚，而供樓利率確實回落，精明投資者已開始積極部署。事實上，部分發展商在過去兩年已減少庫存，發展商對市場變化敏感度極高，當庫存壓力減輕至可控水平，必然會逐步調升樓價。

香港房地產生態正悄然轉變。不少內地人士來港發展，對本港物業需求持續增長。綜觀目前形勢，樓市的熊市階段，相信已大致告一段落，牛市來臨的信號逐漸浮現。拆息下跌及利率回落，配合租金上升及內地買家需求回暖，均為市場注入強心針。投資者若能把握時機，適時入市，將有望在未來樓市回升中獲得可觀回報。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]