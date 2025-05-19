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廖偉強：息口降 物業投資者早着先機

標籤：廖偉強

【明報專訊】近期港元拆息顯著下跌，加上過去一段時間多次減息，令持有大量及重磅物業的投資者，累計利率負擔減輕近兩厘，市場氣氛亦得以回暖。隨着美國聯儲局預期於下半年啟動減息周期，低息環境有望重臨，資金流向亦將逐步回流樓市。眾所周知，樓市表現向好往往與經濟復蘇相輔相成，相關行業亦會隨之回升。

銀行定存息率回落，資金尋求更高回報的趨勢愈來愈明顯，而房地產無疑是「換馬」首選。近年來，隨着大量內地企業及品牌進軍香港，派遣內地員工南下，租務需求顯著增加。此外，申請來港的人才引進及投資移民人數持續攀升，還有來港升學的內地生也愈來愈多，不少都會留在本港就業；這些外來人口進一步推高本地租金水平，形成強勁需求。

此外，樓價較高峰期已回落約三成，但租金卻攀升，形成「價跌租升」。此消彼長之下，買樓收租回報率已明顯超越銀行定存，吸引投資者重返市場。雖然整體住宅樓價短期仍有微跌可能，但市場已傳遞出「離底不遠」信號，令入市吸引力大升。加上租金上揚，而供樓利率確實回落，精明投資者已開始積極部署。事實上，部分發展商在過去兩年已減少庫存，發展商對市場變化敏感度極高，當庫存壓力減輕至可控水平，必然會逐步調升樓價。

香港房地產生態正悄然轉變。不少內地人士來港發展，對本港物業需求持續增長。綜觀目前形勢，樓市的熊市階段，相信已大致告一段落，牛市來臨的信號逐漸浮現。拆息下跌及利率回落，配合租金上升及內地買家需求回暖，均為市場注入強心針。投資者若能把握時機，適時入市，將有望在未來樓市回升中獲得可觀回報。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]