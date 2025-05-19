王品弟：公屋富戶政策推動買家入市

房委會早前通過的公屋富戶政策調整，間接推動了居屋市場的交投。不少具備一定經濟能力的公屋住戶開始重新評估居住成本，考慮「轉租為買」，選擇購入未補地價的二手居屋作為自住物業，以鎖定長期居住成本並獲得資產保障，甚至能獲得資產增值潛力。若以3區劃分4月二手居屋註冊量按月表現，港島區二手居屋錄48宗，按月持平；新界區二手居屋錄297宗，較3月233宗增加約27.5%；九龍區二手居屋錄160宗註冊，較3月的93宗增加約72%。

值得注意的是，「白居二2023」的購買資格即將到期，而房委會亦預告「白居二2024」計劃將於今年第三或四季向成功申請者發出批准信，讓持有人向房委會或房協申請有效期一年的購買資格證明書，相信新一批合資格買家將於短期內投入市場，進一步刺激二手居屋需求。預料這批新購買力將加速消化市場上的「筍盤」。

儘管美國聯儲局近期維持利率不變，並放緩減息步伐，但市場普遍預期下半年可啟動減息，使買家對樓市信心逐步回穩。此外，本港拆息回落進一步降按揭成本，因此，在公屋富戶政策、白居二計劃及低息環境等因素推動，二手居屋市場短期內將保持活躍，甚至有部分買家轉投入場門檻較低私人屋苑，帶動中細價盤交投。

香港置業研究部董事

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[王品弟]