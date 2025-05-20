moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中國零售固投遜預期 工業升6.1% 分析：房產弱拖累消費 需明確措施撐樓市

【明報專訊】國家統計局公布4月內地經濟數據，當月美國對華加徵高額「對等關稅」，4月工業增加值按年增加6.1%，高於市場預期的5.7%，回復至1至2月相若增速水平，不過首4個月房地產跌幅擴大（見另文），拖累同期固定投資增長放緩至4%，低於市場預期的4.2%。4月零售總額按年升5.1%（見圖1），低於市場預期的5.8%，亦較3月增速放緩0.8個百分點。分析指出，4月出口和工業數據並不差，加上中美達成協議暫降關稅，料出口對今季經濟影響有限，不過房地產市場跌幅擴大，未能製造財富效應支持，為內地消費未如預期的主因。

明報記者 歐陽偉昉

4月內地消費經季節調整按月增長0.24%，為去年6月以來最慢按月增速。4月商品零售額按年增長5.2%，較3月增速放緩0.7個百分點，受「以舊換新」政策補貼的消費品續有強勁增長，包括家電消費按年上升38.8%，手機等通訊器材消費按年上升19.9%，不過增速較3月放緩8.7個百分點，汽車類消費按年增速則放緩4.8個百分點至0.7%。服務業消費增速亦放緩，4月餐飲收入按年增速較3月放緩0.4個百分點至5.2%，全國服務業生產指數按年上升6%，較3月放緩0.3個百分點。

貿談倘不順利 消費難抵消出口影響

內地近年推出不少支持房地產措施，包括放寬限購、容許以地方專項債資金收購庫存，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，首4個月房地產銷售跌幅擴大，政策未能提振房地產市場，反而加快收縮，一旦房地產不回升，則不能支持家電等地產相關消費，也不能帶動財富效應，對消費拖累多於關稅對出口就業的影響。

楊宇霆認為，未來若貿易會談不順利、關稅再度上調，靠現時疲弱的消費沒有辦法對冲出口的影響，由於內需佔內地GDP達88%，實現5%增長目標仍然需要消費。他認為，單靠小幅減息不能刺激房地產，放寬限購、收購庫存等措施亦未能提振居民對房地產市場上升的預期，認為當局需要更明確地表達支持房地產市場回升。

固投方面，首4個月製造業固定資產投資按年則上升8.8%，較首3個月放緩0.3個百分點，受惠「大規模設備更新」補貼，設備工具購置按年上升18.2%，較首3個月放緩0.8個百分點。基建投資按年增長5.8%，增速與第一季持平。

ING上調內地GDP增速至4.7%

ING銀行大中華區首席經濟師宋林認為，設備更新將帶動製造業投資有不錯表現。就關稅對工業和出口影響，他認為不少內地製造產品不易替代，而全球面臨關稅不確定，亦較少公司會急於在海外投資建立生產線，故最終對內地產品出口和製造影響，可能會少於預期。

他又認為貿易戰升級較直接影響市場信心和情緒，民企和家庭可能傾向於謹慎，一旦貿易談判前景更為清晰，將有助經濟前景改善，該行將內地GDP增速由4.5%上調至4.7%。