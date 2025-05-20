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中證監副主席：A股估值偏低 突顯價值

【明報專訊】中證監副主席李明再度開腔撐A股，稱目前A股估值水平仍處於相對低水平，滬深300指數市盈率為12.6倍，明顯低於境外市場的主要指數，進一步突顯其配置價值。李明續指出，中證監將着力增強制度的透明度和可預期性，完善與國際投資者的溝通機制，進一步提高境外上市備案管理質效，優化合格境外投資者等機制安排，支持符合條件的外資機構申請新業務、設立新產品，以及不斷健全跨境金融服務體系。

李明昨於深交所2025全球投資者大會表示稱，目前A股市場有近5000間上市公司，而最新的年報顯示，即使面對多重壓力，A股上市公司業績整體保持韌性，當中有四分之三的公司實現盈利，另五成的企業利潤保持增長。

今年逾2000億中長期資金淨買

另他指出，今年以來社保、保險及年金等中長期資金，累計淨買入A股逾2000億元（人民幣，下同），反映中長期資金加速流入。

李明表示，去年A股派息金額達2.4萬億元，回購股份1476億元，兩者均為歷史新高，而滬深300股息率約為3.6厘，並表示內地上市公司更為重視回饋投資者。

李明提到，中證監上周發布修訂後的《上市公司重大資產重組管理辦法》，加強對上市公司資產重組的支持，未來將持續引導上市公司積極透過現金分紅、回購增持，以及併購重組等方式提升A股的投資價值，不斷打造高品質的上市公司群體，為全球投資者提供更多優質的投資標的。