中電首季港售電量減2.6%

首季天氣較和暖 令需求降

該集團在售電大戶的商業用戶而言，今年首季售電佔1745百萬度，按年減少1.1%；其向基建及公共服務售電為2156百萬度，按年跌1.2%；向住宅用戶售電則為1745百萬度，按年跌5.2%；製造業用戶售電量只餘307百萬度，按年跌9.7%。隨着國際燃料價格回落，其於5月將每月「燃料調整費」調低至每度電44.4仙，致平均淨電價較今年初水平下調1.3%。其續審慎控制成本，確保電力價格合理。今年其更透過「中電社區節能基金」撥款2.4億元，推出一系列社區支援計劃，並擬於今年逐步推出電動車充電收費服務。

在其他市場，中電位於內地的零碳資產組合於今年首季維持穩健的營運表現。大亞灣核電站計劃換料停運的日數減少，發電量較2024年同期增加；太陽能項目發電量維持穩定；風電及水電項目發電量下降。澳洲EnergyAustralia的發電組合表現穩健、雅洛恩電廠完成四台發電機組全面維修計劃，卻影響電廠首季可用率導致發電量輕微減少；至於台灣和平電廠於首季受煤價上升令利潤受壓。