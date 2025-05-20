moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中電首季港售電量減2.6%

標籤：中電

【明報專訊】中電（0002）昨日公布首季業績簡報，集團在港售電量為7091百萬度，按年減少2.6%，向各大類用戶售電量均見下跌。這與季內天氣較和暖，令電力需求下降，去年又為閏年亦令售電日數多出一日有關。首季股息每股派0.63元，按年持平。

首季天氣較和暖 令需求降

該集團在售電大戶的商業用戶而言，今年首季售電佔1745百萬度，按年減少1.1%；其向基建及公共服務售電為2156百萬度，按年跌1.2%；向住宅用戶售電則為1745百萬度，按年跌5.2%；製造業用戶售電量只餘307百萬度，按年跌9.7%。隨着國際燃料價格回落，其於5月將每月「燃料調整費」調低至每度電44.4仙，致平均淨電價較今年初水平下調1.3%。其續審慎控制成本，確保電力價格合理。今年其更透過「中電社區節能基金」撥款2.4億元，推出一系列社區支援計劃，並擬於今年逐步推出電動車充電收費服務。

在其他市場，中電位於內地的零碳資產組合於今年首季維持穩健的營運表現。大亞灣核電站計劃換料停運的日數減少，發電量較2024年同期增加；太陽能項目發電量維持穩定；風電及水電項目發電量下降。澳洲EnergyAustralia的發電組合表現穩健、雅洛恩電廠完成四台發電機組全面維修計劃，卻影響電廠首季可用率導致發電量輕微減少；至於台灣和平電廠於首季受煤價上升令利潤受壓。