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法巴料更多華車企歐建供應鏈

標籤：汽車業

【明報專訊】法巴銀行Exane全球汽車業研究部主管Stuart Pearson昨日在媒體簡布會上表示，未來數年將有更多中國車企與歐洲企業合作，並在當地建立供應鏈、針對市場需求開發產品，例如比亞迪（1211）近期宣布在匈牙利設立歐洲基地。他指出，提高電動車滲透率的關鍵在於降低成本，而比亞迪今年起將在匈牙利、土耳其擴大產能，均有助提升市佔率。

他亦看好中國車企在國內高端電動車市場的機會。雖然德國品牌在中國高端燃油車市場仍佔七成，但在高端電動車市場的份額僅約7%。隨着中資車企由大眾市場擴展至高端市場，有望進一步擴大市佔率。

據該行估算，全球電動車銷量將由今年的2300萬輛增至2030年約4700萬輛。若中美及中歐貿易關係改善、歐盟下調對華電動車關稅，樂觀情况下2030年可達5800萬輛；但若出口受阻、供應鏈成本上升，則僅約4000萬輛。

談及快充技術，Pearson表示快充可緩解用戶「續航焦慮」，並讓電池不需做得過大，有助控制成本，但關鍵仍是充電網絡密度是否足夠。至於續航與加速等性能，他認為目前已達「足夠」的水準，而未來挑戰將在價格與成本控制。他又預期，下一階段競爭焦點將轉向自動駕駛，車企需靠該技術建立差異化。