黃雯怡：比亞迪料見炒作 上望480元

【明報專訊】上周中美會談取得進展，帶動港股連續第五周上漲。本周市場除了關注美國總統特朗普對關稅的最新表態外，也重視經濟數據及大型企業財報。周一公布數據顯示，中國4月工業增加值仍呈現韌性，按年增長6.1%，勝於市場預期，惟零售及固投數據遜預期。周四，標普全球將公布4月全球主要經濟體PMI，美國將公布失業救濟金數據，有助於市場判斷關稅對消費和就業的影響。市場亦關注家得寶（美：HD）、塔吉特（美：TGT）等美股零售巨頭的財報，攜程（9961）、嗶哩嗶哩（9626）、百度（9888）、小鵬汽車（9868）等公司也將發布業績。中美貿易關係緩和，帶動資金重回中港市場，本周恒指有望上試24,000點。
恒生指數公司公布季檢結果，恒生指數成分股數目將由83隻增加至85隻，調入美的集團（0300）、中通快遞（2057）；恒生科技指數調入比亞迪（1211），變動將於6月9生效。由於比亞迪市值龐大，加入科指後權重將大增至8%，與AMT（阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700））並駕齊驅，吸引ETF資金換馬買入，利好比亞迪股價。此外，比亞迪今年首4月累計銷量超過128萬輛，斷層式領先其他品牌。比亞迪的海外成績也同樣亮眼，4月出口銷量79,086輛，按年增長90.8%；1至4月累計出口逾29.3萬輛，按年增長110%。
比亞迪的成本優勢及快速充電技術，正助其迅速打入全球市場。目前公司預測市盈率約25倍，估值仍吸引。本周電動車電池巨頭寧德時代將在港股上市，料帶動資金炒作相關板塊。建議趁回落吸納，上望480元。